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Část justičních webů je mimo provoz. Technické problémy, tvrdí ministerstvo

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  8:57
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Některé internetové služby české justice jsou aktuálně nedostupné. Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek oznámilo výpadek systémů InfoSoud, InfoJednání či Elektronické úřední desky. Problémy přetrvávají i v pátek. Nefunguje ani web Nejvyššího soudu.

„Aktuálně registrujeme nedostupnost stránek InfoSoud, InfoJednání a Elektronická úřední deska. Tato nedostupnost je způsobena technickými problémy,“ uvedlo ministerstvo na síti X. Na obnovení provozu intenzivně pracuje.

Systém InfoSoud slouží k získávání informací o průběhu soudních řízení, InfoJednání zobrazuje nařízená soudní jednání, Elektronická úřední deska pak zveřejňuje dokumenty, které jsou jinak vyvěšovány na úředních deskách soudů. Nedostupný je i web Nejvyššího soudu. Ministerstvo zatím neuvedlo, zda spolu výpadky jednotlivých služeb souvisejí, ani kdy by měl být jejich provoz obnoven.

Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo některé citlivé údaje

Ministerstvo minulý týden řešilo také problém s testovací verzí nového obchodního rejstříku. Ta obsahovala chyby, kvůli nimž bylo možné získat rodná čísla a další údaje, které neměly být veřejné, šlo se dostat i k některým neveřejným dokumentům. Ministerstvo po upozornění testovací verzi odstavilo a informovalo také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřad pro ochranu osobních údajů.

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