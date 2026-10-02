Část justičních webů je mimo provoz. Technické problémy, tvrdí ministerstvo

„Aktuálně registrujeme nedostupnost stránek InfoSoud, InfoJednání a Elektronická úřední deska. Tato nedostupnost je způsobena technickými problémy,“ uvedlo ministerstvo na síti X. Na obnovení provozu intenzivně pracuje.
Systém InfoSoud slouží k získávání informací o průběhu soudních řízení, InfoJednání zobrazuje nařízená soudní jednání, Elektronická úřední deska pak zveřejňuje dokumenty, které jsou jinak vyvěšovány na úředních deskách soudů. Nedostupný je i web Nejvyššího soudu. Ministerstvo zatím neuvedlo, zda spolu výpadky jednotlivých služeb souvisejí, ani kdy by měl být jejich provoz obnoven.
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Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo některé citlivé údaje
Ministerstvo minulý týden řešilo také problém s testovací verzí nového obchodního rejstříku. Ta obsahovala chyby, kvůli nimž bylo možné získat rodná čísla a další údaje, které neměly být veřejné, šlo se dostat i k některým neveřejným dokumentům. Ministerstvo po upozornění testovací verzi odstavilo a informovalo také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Úřad pro ochranu osobních údajů.