Ne znamená ne. Ministerstvo poslalo redefinici znásilnění k připomínkám

„Návrhem dochází k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby to odpovídalo modernímu pojetí,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Obdobnou úpravu podle něj zvolilo Německo.

Navržený koncept vychází ze zásady „ne znamená ne“, tedy ze spáchání činu proti vůli oběti. Nesouhlas je možné projevit slovně i neverbálně. Znásilnění se navíc dopustí i člověk, který zneužije bezbrannosti svého protějšku.

Bezbrannost pak návrh definuje jako stav, v němž není daný člověk schopen projevit svůj nesouhlas kvůli „bezvědomí, spánku, ovlivnění návykovými látkami, nemoci, zdravotnímu postižení, duševní poruše, disociativní poruše, nízkému věku nebo jinému obdobnému důvodu“.

Dítě mladší 12 let bude za bezbranné pokládáno vždy. „Sexuální praktiky s ním budou vždy trestné jako znásilnění nebo jako sexuální útok, a nikoli jako mírněji trestné pohlavní zneužití,“ zdůraznilo ministerstvo.

Za znásilnění – tedy za soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží – má i nadále hrozit trest od dvou do deseti let vězení. Sazba se zvyšuje na tři až 12 let za znásilnění mladistvého, hromadné znásilnění nejméně se dvěma lidmi nebo za znásilnění s použitím násilí.

Pět až 15 let má hrozit pachateli znásilnění dítěte mladšího 15 let či za způsobení těžké újmy na zdraví. U znásilnění se smrtelným následkem zůstává sazba na deseti až 18 letech vězení.

Ministerstvo vyčlení nový trestný čin

„Méně závažné“, tedy nepenetrační sexuální praktiky chce ministerstvo vyčlenit do nového trestného činu nazvaného sexuální útok. Zdůvodňuje to vhodnějším nastavením trestních sazeb. Základní sazba za sexuální útok – například za tření genitálií či osahávání prsou – bude od šesti měsíců do pěti let.

Stejně bude trestán i pachatel, který oběť donutí „k pohlavnímu sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování“. Tyto skutky v současné době spadají pod sexuální nátlak, za nějž hrozí maximálně čtyři roky za mřížemi. Pod sexuální nátlak mají podle návrhu nadále spadat jen ty skutky, při nichž pachatel zneužije závislost oběti nebo své postavení a oběť přesvědčí k sexuálním praktikám přemlouváním či přísliby.

Ke změně vymezení znásilnění už vedle Německa přistoupily také Belgie, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Island, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Zvolený koncept se v jednotlivých státech liší. Některé – například Chorvatsko, Řecko nebo Slovinsko – vycházejí z přísnější zásady „ano znamená ano“, tedy z možného trestního postihu člověka, který si aktivně nezjišťoval postoj oběti k sexuálnímu jednání. Francie nebo Rakousko zatím zůstaly u tradiční definice znásilnění, která je založená na násilí nebo pohrůžce.