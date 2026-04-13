Tejcův resort na bitcoinovou kauzu povolal známého právníka, zaplatí mu miliony

Autor:
  16:42
Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s bitcoinovou kauzou povolalo známého právníka Jaroslava Ortmana. Za jeho služby zaplatí několik milionů korun. Už na začátku roku resort informoval, že v souvislosti s bitcoinovou aférou v loňském roce utratil zhruba 7,3 milionu korun. Prozatím nejdražší ze služeb ve zmíněné kauze byl audit, který stál skoro 3,6 milionu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
24 fotografií

Ministerstvo spravedlnosti v minulém týdnu v registru smluv zveřejnilo „Smlouvu o poskytování právních služeb – zastupování Ministerstva spravedlnosti“. Resort má zastupovat známý právník Jaroslav Ortman. Maximální cena za jeho služby je stanovena na asi 3,6 milionu korun.

„Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb spočívajících zejména v právním poradenství a zastupování ministerstva jako poškozeného a související úkony v souvislosti s tzv. bitcoinovou kauzou, tedy v souvislosti s darováním bitcoinů ministerstvu,“ píše se mimo jiné ve zveřejněné smlouvě.

Řízení před mezinárodními orgány

Ortman má resort podle smlouvy zastupovat v soudních, rozhodčích, smírčích nebo správních řízeních před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem či v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů.

„Právní služby v rámci přípravy na uvedená řízení a dále též pokud okolnosti nasvědčují tomu, že konkrétní věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení,“ uvádí dále dokument.

Smlouvu ministerstvo uzavřelo do 31. prosince 2029 nebo do vyčerpání peněz.

„Uvedenou smlouvu jsem uzavřel, ale s ohledem na moji povinnost mlčenlivosti na otázky nemohu odpovídat,“ sdělil Ortman pro iDNES.cz. Redakce požádala o vyjádřené také ministerstvo.

Ortman byl v polovině 90. let poslancem České národní rady a následně Sněmovny. Jako advokát působil i v některých známých kauzách. Byl například obhájcem Davida Berdycha z Berdychova gangu. V nedávné době zastupoval třeba bývalou biatlonistku Gabrielu Soukalovou.

Miliony korun

Resort spravedlnosti již v lednu zveřejnil seznam plateb za poradenské služby v bitcoinové kauze.

Ministerstva na základě vládní protikorupční strategie dvakrát ročně povinně zveřejňují seznamy poradců i plateb za služby, které poradci úřadům poskytli. Ministerstvo spravedlnosti loni dalo právníkům, znalcům nebo auditorům za služby výslovně spojené s bitcoinovou kauzou miliony korun.

Největší zakázkou byl externí audit k okolnostem daru bitcoinů od firmy Grant Thornton, který stál zhruba 3,6 milionu. Výsledky auditu zveřejnilo ministerstvo loni v září.

Resort spolupracoval s desítkami odborníků

Další velká zakázka v souvislosti s bitcoinovou kauzou byla na právní služby a stanoviska od advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, například k nakládání s penězi z dražby bitcoinů či s ještě nevydraženými bitcoiny. Kancelář za to dostala dohromady zhruba 2,8 milionu korun.

Ministerstvo se kvůli kauze radilo také s dalšími právníky. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dostala za poradenství asi 461 tisíc korun a kancelář Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři zhruba 194 tisíc korun. Přes 300 tisíc korun stálo vyhotovení dvou znaleckých posudků v souvislosti s uzavřením dohod o narovnání mezi ministerstvem a kupujícími bitcoinů.

Ministerstvo podle serveru Česká justice v loňském druhém pololetí spolupracovalo s desítkami externích odborníků. Hodinové sazby se většinou pohybovaly mezi 400 až 550 korunami. Nejvyšší částku mezi jednotlivci získal soudce Paul Springer, který za konzultační činnost v justiční a legislativní oblasti obdržel 181 500 korun, dodal server.

Blažek kvůli kauze rezignoval

Kauza, která vypukla loni v květnu, souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin ministerstvu spravedlnosti za téměř miliardu korun.

Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Podle policie kryptoměna může pocházet z nelegálních obchodů.

Jiřikovský je nyní ve vazbě. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Ministerstvo spravedlnosti už v minulosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.

Někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli kauze rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

21. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.