Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ministerstvo prověří propuštění Janouška. Pochybuje o jeho stavu i postupu soudů

Autor: ,
  21:31
Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Uvedl to v úterý večer server Seznam Zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci.
Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)

Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Roman Janoušek před Obvodním soudem na Praze 6 (2. srpna 2022)
Lobbista Roman Janoušek (vpravo) opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
19 fotografií

Server však zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu.

„Z pokynu pana ministra (Jeronýma Tejce, za ANO) byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška,“ sdělila serveru mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Úřad si vyžádal soudní spis.

„Co se týče znaleckých posudků, tak je po obdržení spisu předáme příslušnému odboru ministerstva – odboru insolvenčních správců, znalců a tlumočníků - k posouzení,“ doplnila mluvčí.

Za chyby se platí, snad jsem zaplatil dost, řekl Janoušek a opustil vězení

Janoušek v roce 2012 řídil v opilosti a narazil do vozu před ním. Když řidička z poškozeného auta šla za ním a pokoušela se ho kontaktovat, Janoušek ji úmyslně srazil a ujel. Policisté pak Janouškovi při dechové zkoušce naměřili přes 2,2 promile alkoholu.

Žena utrpěla život ohrožující zranění. Janoušek kvůli tomu čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal trest 4,5 roku vězení za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.

Do věznice Janoušek nastoupil v listopadu 2014, ale od března 2016 až do července 2021 byl na svobodě. Brněnská justice mu totiž výkon trestu opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli.

Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Lobbista Roman Janoušek opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
Roman Janoušek před Obvodním soudem na Praze 6 (2. srpna 2022)
Lobbista Roman Janoušek (vpravo) opouští ruzyňskou věznici. (20. prosince 2022)
19 fotografií

Sledování ale poté lobbistu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média navíc zveřejnila snímky, na nichž byl Janoušek bez hole v Alpách. Janoušek se tak vrátil za mříže, ale už v prosinci 2022 se opět dostal předčasně z vězení na podmínku. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.

Z vězení vycházel v roce 2022 Janoušek v ochranné helmě, kterou údajně potřebuje kvůli vážnému poranění hlavy. Podle serveru Seznam Zprávy se ale podnikatel, který je podle znaleckých posudků vážně nemocný, musí chodit o holi a hrozí mu i smrt, už méně než půl roku po propuštění účastnil cyklistických závodů.

Několikrát po propuštění se pod pseudonymem Roman Zilvar zúčastnil závodů L’Etape Czech Republic by Tour de France a loni například lyžařského závodu Jizerská padesátka. Na dotazy ohledně účasti v závodech podle serveru Janoušek nereagoval.

20. prosince 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla....

Dopravní nehoda tří kamionů uzavřela v úterý odpoledne na 77. kilometru Pražský okruh u Dobřejovic na trase Modletice - Ruzyně ve směru na Jesenici. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice...

2. června 2026  15:40,  aktualizováno  20:55

Noční můra, líčí Ukrajinci ruský úder. V metru se tísnily desetitisíce lidí

Zraněná Olena Dniprovská sedí na dvoře domu poničeného po ruském útoku v...

Během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu se v noci na úterý ukrylo v kyjevském metru přinejmenším 41 tisíc lidí včetně dětí, což je nejvíce během nočního náletu za poslední roky. Obyvatelé Kyjeva a...

2. června 2026  19:44,  aktualizováno  20:10

Tisíc kamenů pro oběti v Postoloprtech. Studenti vracejí jména zavražděným Němcům

Pietní akt na hřbitově v Postoloprtech. Pokládání bílých kamenů připomnělo...

Téměř tisícovka bílých kamenů s německými jmény, která měla být zapomenuta, od úterý na hřbitově v Postoloprtech připomíná oběti poválečného masakru. Ručně popsané kamínky vracejí identitu lidem,...

2. června 2026  20:03

Benzin za 71 korun. Ukrajinci odřízli Krym od paliva, šmelináři si mastí kapsu

Premium
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek...

Nebožtík John McCain říkával, že Rusko je vlastně jen benzinka maskovaná jako stát. Jenže už ani to neplatí. Jeden z největších producentů ropy na světě se potýká s akutním nedostatkem pohonných...

2. června 2026

Na summit motorkou? Bavilo by mě to, ale nechci trollit, řekl prezident Pavel

Prezident Petr Pavel je velký motoristický nadšenec a příznivec nejen aut, ale...

Mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem stále hoří spor o to, kdo bude v červenci reprezentovat Českou republiku na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. V úterní debatě s lidmi ve...

2. června 2026  19:40,  aktualizováno  19:46

Tramvaj srazila ve Vršovicích dva chodce, na místě zasahují záchranáři

Srážka tramvají na křižovatce ulic U Slavie a Vršovická (6.8.2013)

Pražští policisté zasahují na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní, kde tramvaj srazila muže a ženu. Na místě zasahovali i hasiči a zdravotnická záchranná služba, která převezla oba poraněné do...

2. června 2026  19:16,  aktualizováno  19:30

Zmizely šaty i finalistky, romskou soutěž krásy na Slovensku provázely kontroverze

Finalistky romské soutěže krásy ročníku 2025. (1. června 2025)

Romská soutěž krásy Euro miss Roma v Bratislavě nebyla ani letos bez komplikací. Organizátorka Jolana Saltiel musela během finálového večera řešit zmizení dvou finalistek. Po skončení akce se navíc...

2. června 2026  19:19

Valné shromáždění OSN má nového předsedu, stal se jím Bangladéšan

Bangladéšský diplomat Khalílúr Rahmán byl v New Yorku zvolen předsedou Valného...

Novým předsedou Valného shromáždění OSN byl v úterý zvolen bangladéšský ministr zahraničí Khalílúr Rahmán, který v tajném hlasování členských států získal 99 hlasů. Jeho protikandidát, kyperský...

2. června 2026  19:04

Armáda letos nabrala většinu požadovaných vojáků, řekl Zůna po jednání s Babišem

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na...

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) o mandátu na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře či o setkání ministrů obrany EU 18. a 19....

2. června 2026  7:08,  aktualizováno  18:53

Část linky metra B zastavila technická závada, hodinu jezdily jen autobusy

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Provoz části pražské linky metra B mezi stanicemi Florenc, Smíchovské nádraží a Nové Butovice byl v úterý krátce před 17. hodinou přerušen. Pražský dopravní podnik udával jako příčinu technickou...

2. června 2026  17:34,  aktualizováno  18:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Monstrum na hoře ožívá. Dobytý Beaufort je pro Izrael symbolem marné války

Premium
Kouř nad hradem Beaufort (1. června 2026)

Od křižáků a Saladina přes palestinské radikály až po současný Hizballáh. Legendární libanonský hrad Beaufort je po staletí němým svědkem krvavých válek. Nyní tuto křižáckou pevnost na strategickém...

2. června 2026  18:30

Od stíhaného exšéfa pivovarů chtějí investoři čtvrt miliardy. I za jeho studium

Obžalovaný Zdeněk Radil u Obvodního soudu pro Prahu 1 (2. června 2026)

Pražský soud začal v úterý řešit další z kauz někdejšího šéfa Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila. Manažer je stíhaný za finanční machinace, firemní zmocněnec vyčíslil škodu na zhruba 240 milionů korun....

2. června 2026  13:06,  aktualizováno  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.