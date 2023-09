Rychlejší rozvod a zákaz fyzických trestů dětí. Novela míří k připomínkám

Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS budou opatření směřovat ke zjednodušení a zrychlení rozvodů a úprav poměrů dětí po rozvodu. Průběh řízení by měl být podle návrhu méně formální a potenciálně také méně konfliktní. U rozvádějících se manželství s dětmi by nově také nemělo být nutné vždy jmenovat kolizního opatrovníka. Nově by soud opatrovníka přibral jen tehdy, když by se domníval, že rodiče nezastupují zájmy svých dětí.

„Rodina se vyvíjí, mění se formy soužití. Zákony však toto nereflektují. Návrh stojí na dvou pilířích, na jedné straně je respekt k manželství jako instituci a druhým pilířem je liberalizace procesu ukončení manželství. Návrhem se snažíme docílit toho, aby byl rozvod levnější, rychlejší a současně také přátelštější. Tím chráníme rodinu, ta totiž rozvodem nekončí,“ uvedla poslankyně Eva Decroix z ODS, která na novele s ministerstvem spolupracovala.

Navržené změny v srpnu podpořila i Česká advokátní komora. Notářská komora naopak míní, že i navzdory novele zůstane rozvod pro manžele stresující záležitostí. Notáři dlouhodobě usilují o to, aby mohli řešit nesporné rozvody u bezdětných manželství. Aktuální podoba novely s tím nepočítá.

Návrh zahrnuje i zakotvení toho, že je tělesné trestání dětí nepřijatelné. Právní úprava nebude rodiče kriminalizovat a nezavádí pro ně postihy. „Navrhovanou úpravou se nemají zavést žádné sankce pro rodiče. Cílem není trestat rodiče, ale podpořit výchovu prostřednictvím jiných výchovných prostředků než tělesných trestů,“ uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.