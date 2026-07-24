Resort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. V pátek o tom informoval server iROZHLAS.cz. Předseda unie Viktor Kubát odmítl porušení zákona ze strany unie.
Kubát i další představitelé unie, která sdružuje přes 50 organizací, se s ministrem nebo dalšími vedoucími pracovníky ministerstva podle zveřejněných informací sešli letos v lednu, dubnu a květnu, do registru lobbistů se unie zapsala 23. června.
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iROZHLAS uvedl, že unie odmítla porušení zákona a tvrdí, že při jednáních nehájila změny legislativy ani rozdělování dotací. Podle lednového příspěvku ministra Juchelky na facebooku ale byla hlavním tématem diskuse novela zákona o sociálních službách a zajištění stabilního a předvídatelného financování nadregionálních služeb.
Současně iROZHLAS.cz uvedl, že spolek Dohled na dosah, jehož předsedou je právě Kubát, letos získal od ministerstva práce dotaci 65 milionů korun, meziročně o 43 milionů více. Kubát již dříve odmítl, že by své postavení využil k získání výhodnější podpory. Ministr na dotazy serveru nereagoval.
Kubát, který unii vede od loňského října, ve svém pátečním vyjádření, uvedl, že organizace registraci do registru lobbistů zpozdila i kvůli chybějícímu administrativnímu zázemí. Připustil pochybení, trvá ale na tom, že všechna jednání byla podle něj legální. Unie nyní doplňuje záznamy do registru ve lhůtě stanovené zákonem.
Předseda unie také uvedl, že ministra o žádné peníze nežádal, ale vysvětloval mu komplikovanou situaci v sociálních službách. „Je totiž zásadní, aby došlo ke změnám a poskytovatelé sociálních služeb dostávali od státu informace o výši dotačních prostředků na daný rok ideálně již v prosinci předchozího roku, a ne až další rok. Kvůli tomu se často dostávají do finanční tísně. Pro organizace, které se totiž dozví o výši podpory až v březnu nebo dubnu, že mají méně peněz na daný rok, je tato situace opravdu likvidační,“ dodal.
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Zákon o lobbování začal platit loni. Spolu s tím ministerstvo spravedlnosti spustilo Registr lobbování, ve kterém bylo na konci roku 555 lobbistů, 608 lobbujících prostředníků a 2066 lobbovaných. Lobbování označuje zákon za činnost, jejímž účelem je přímé ovlivnění postupu lobbovaného při přípravě, projednávání nebo schvalování právních předpisů, mezinárodních smluv, centrálních opatření obecné povahy nebo koncepčních dokumentů.
Lobbovanými mohou být například prezident republiky, poslanci a senátoři, členové vlády a jejich náměstci, vedoucí sněmovní, senátní a prezidentovy kanceláře, členové bankovní rady České národní banky a dalších centrálních institucí. Lobbisté mají tuto činnost předem ohlásit. Musí v registru uvést, v čím zájmu lobbují. Vždy po půl roce mají lobbisté do evidence vkládat veřejně přístupná prohlášení o lobbování. Lidé mohou ministerstvo upozornit na podezření, že v registru nejsou uvedeny pravdivé nebo úplné údaje nebo že lobbista jinak porušil zákonné povinnosti.