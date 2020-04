Odškodnění za disidenta Wonku je malé, náprava se ale nechystá, míní resort

„Ani ministerstvo spravedlnosti tuto částku za odpovídající nepovažuje. Nicméně musíme vždy postupovat podle platného zákona. Výpočet ušlé mzdy odpovídá kontextu tehdejší doby,“ konstatoval Řepka.

Paušální náhrada mzdy činí podle zákona o soudní rehabilitaci 83,33 koruny za den věznění, za měsíc tedy 2500 korun. Mluvčí uvedl, že v devadesátých letech minulého století se nepředpokládalo, že by docházelo k podávání žádostí i po třiceti letech účinnosti zákona.

Zákonodárce podle Řepky počítal s tím, že k největší vlně žádostí o odškodnění tohoto druhu dojde právě v 90. letech, což se také stalo. „O novelizaci zákona v tuto chvíli neuvažujeme. Jedná se o normu, podle které bylo možné žádosti uplatnit v počátcích účinnosti zákona, což udělala naprostá většina žadatelů,“ podotkl mluvčí.

Ministerstvo se rozhodlo proplatit ušlou mzdu za tři týdny nezákonného věznění, za smrt disidenta ale jeho bratr Jiří Wonka odškodné nedostane.

„Co se týká tohoto konkrétního případu a žádosti bratra pana Wonky o výplatu částky 100 000 Kč, ta mu nemohla být vyplacena, protože zákon výplatu odškodnění vždy podmiňoval tím, že žadatel byl odkázán na výživu dotyčného, což v tomto konkrétním případě nebylo prokázáno,“ vysvětlil Řepka.

„Stát se má stydět“

Jiří Wonka ve středu řekl, že bude zvažovat, zda kvůli odškodnému nepodá žalobu. Stát by se měl podle něj stydět. Muž uvedl, že ztratil bratra, kterého živil. „Koupil jsem mu auto, platil jsem mu byt a všecko, protože jsem byl zaměstnaný, než mě zavřeli. On byl 12 let nezaměstnaný, nebylo možné, aby ho zaměstnali u lopaty,“ popsal.

Pavel Wonka bývá označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu. Ve vězení zemřel ve svých 35 letech za dosud nevyjasněných okolností. Před listopadem 1989 byl za své názory a činnost perzekuován a několikrát skončil za mřížemi poté, co byl odsouzen za smyšlené činy.

Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán.