Komu to pomůže? Plánovaná nová databáze se soudci budí spíše negativní reakce

„K tomuto kroku jsme přistoupili v rámci modernizace vzhledu veřejně přístupných údajů, zlepšení kompatibility vnitřních částí databáze s novými operačními systémy a vylepšení celkového uživatelského komfortu,“ uvedl Martin Bačkovský za ministerstvo spravedlnosti.



Systém by měl mít svou veřejnou a neveřejnou podobu. Právě v té veřejné by se přitom měly objevit informace jako jméno, příjmení, místo působení konkrétního soudce či státního zástupce. Zahrnuty ve výčtu informací by měly být také vzdělání, praxe, vydaná publikace či foto.

Poslední položka ovšem vzbuzuje v některých justičních představitelích obavy. Podle některých je diskutabilní, co všechno by měla veřejnost o justičních představitelích vědět.

Co už je za hranou?

„Máme za to, že na určitý okruh informací má veřejnost právo, tedy jméno, funkce a místo působení státního zástupce, což jsou informace už nyní zveřejněné,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Podle něj by mělo být zveřejňování dalších dat posuzováno s ohledem na ochranu osobních údajů a právo na soukromí státních zástupců.

Bližší informace, jak konkrétně by měla databáze vypadat, ovšem úředníci nemají. Mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala uvedl, že část z plánovaných informací pro uveřejnění je již dostupná v současném fungujícím seznamu.

„V části dalších informací, respektive v nevhodném nakládaní s nimi (zneužití), spatřuji rizika, která mohou mít dopady na bezpečnost státních zástupců či vytváření nevhodného tlaku na ně. Zůstává také otázkou, zda a pro koho by byla takto plánovaná databáze prospěšná,“ uvedl.

Podle mluvčí Evy Angyalossy z brněnského krajského soudu jsou reakce tamních soudců spíše negativní. „Na jednu stranu jsou soudci veřejní činitelé a každý si je může prohlédnout, když přijde na veřejné jednání do jednací síně. Na druhou stranu ovšem není zcela jasné, k čemu dobrému má zveřejnění podobizen všech soudců sloužit. Komu – čemu to pomůže?“ doplnila.

Úsměv, prosím

Bačkovský pro iDNES.cz doplnil, že otázka fotografie justičních představitelů by měla být pouze volitelnou možností, a ne povinností.

Podle soudce Jana Kadlece z Městského soudu v Praze ovšem i tohle nemusí být tím nejlepší řešením. „Jaké fotky se tam budou přidávat? Určitě ne ty z dovolené,“ podotkl. Podle něj si ministerstvo musí uvědomit, že v případě, že se fotografie - ať už u všech, nebo jen u části z nich - zveřejní, mělo by také zařídit určitý stupeň jejich úrovně. Jinými slovy by tak resort musel najmout fotografy, kteří by soudce nafotili.

Podle oslovených soudů a zastupitelství ministerstvo zatím konkrétní parametry databáze s justičními složkami neprobíralo. Informace tak mají primárně z médií.

Podle Miroslava Sedláčka z plzeňského krajského soudu úřad také neuvedl, jak tato databáze bude v souladu s novým zákonem na ochranu osobních údajů. „Provozování takové databáze rozhodně nelze zahrnout pod ochranu nezávislosti soudů a soudců,“ uvedl.

Jména soudců jsou v současné době volně dostupná. Stejně tak i seznam státních zástupců. Kromě jména a místa působnosti ovšem souhrn neobsahuje žádné další doplňující informace. Detailnější informace o soudcích dobrovolně poskytují pouze nejvyšší soudy a Ústavní soud.

Ještě detailnější databázi již dříve představili Piráti. Podle jejich plánu by měla by na každého soudce vedená takzvaná "karta", která by obsahovala také záznamy o rozsudcích daného soudce či rychlost řízení a stáří projednávaných věcí.

Databáze by se podle Bačkovského měla spustit během července. Původně se mluvilo již o 1. červenci.

Nejedná se o jedinou novou databázi, kterou plánuje ministerstvo v letošním roce spustit. Už na jaře se mluvilo o zveřejňování rozhodnutí soudů. Do konce roku resort plánuje spustit pilotní verzi databáze rozsudků.

I tento plán ministerstva se však nesetkal s pozitivní reakcí ze strany soudů. Největším problémem je podle nich anonymizace, na kterou soudy při současném množství vydávaných rozsudků nemají kapacity.