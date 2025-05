Blažek zlegalizoval podezřelé miliardy. Co je v pozadí daru od drogového bosse

V pozadí miliardového daru se totiž odehrála podivná transakce. Bitcoiny původně patřily podnikateli Tomáši Jiřikovskému, který v roce 2017 dostal devět let vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování poté, co policie přišla na to, že provozuje tajné internetové tržiště pro prodej drog. Když jej kriminalisté zadrželi, zabavili mu i počítač, v němž měl elektronickou peněženku právě s kryptoměnou.

S tím, jak stoupá hodnota bitcoinu, nabobtnala peněženka na téměř tři miliardy korun. Policie dnes znovu prověřuje, jestli peníze nepocházely z trestné činnosti. Jiřikovský se totiž po podmíněném propuštění z vězení domohl, aby mu policie počítač vrátila a právě z peněženky část bitcoinů daroval státu. Podle podezření policistů tak všechny peníze zlegalizoval. Klíčová otázka zní: proč počítač muži vrátili.