Možná už do konce roku bude mít Česko svého 14. premiéra v samostatné dvaatřicetileté historii. Na post šéfa resortu školství ale přijde už třiadvacátý člověk. „Životnost“ politiků a političek v tomto úřadě nebývá příliš dlouhá – jen v posledním volebním období hnutí STAN dosadilo tři muže. Ve školství přitom více než jinde platí, že změny potřebují čas.
Rozdíl ve vzdělávacích výsledcích žáků z okresů Praha-východ a Sokolov je několik školních let. Je to, jako kdybychom srovnávali výsledky různých států, a to ještě možná z různých kontinentů.