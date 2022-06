Vrátí se Plaga? STAN by musel potlačit své ego, zaznělo mezi odborníky

A opakovaně znělo jedno již známé jméno. Rádi by v čele resortu viděli staronového ministra Roberta Plagu. „Pokud by se funkce (Robert Plaga, pozn. red.) ujal, byla by to za mě dobrá volba. Učitelská platforma deklarovala mnohokrát, že za pana ministra Plagy se začaly dít pozitivní změny v českém vzdělávání,“ uvedla na dotaz iDNES.cz předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Upozorňuje však, že by hnutí STAN muselo potlačit své ego, poněvadž Plaga byl spjat s hnutím ANO. „Kdyby lovili mimo stranické vody, bylo by to fajn,“ míní Mazancová. Podle ní musí mít nástupce Petra Gazdíka vhled do chodu rezortu a ideálně být zapojený do některého z projektu školství.

„Aby to zase nebylo tak, že se další tři měsíce bude s chodem seznamovat. Budou sice prázdniny, ale v září na nás spadnou ukrajinské děti, potřebovali bychom v tom mít jistotu,“ doplnila.

Obavu ohledně ukrajinských dětí, které v září nastoupí do českých škol, vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje a předseda školského výboru Poslanecké sněmovny Ivo Vondrák. „Je to skutečně o tom to zorganizovat na školách, aby vše bylo nastartované. Nestojí a ani nepadá to nyní s panem Gazdíkem,“ sdělil redakci. Nebojí se ani dalšího směřování ministerstva.

Podle Vondráka jsou totiž koncept a vize jasně dány, a tak by v nich nový šéf rezortu měl pokračovat. Přesto na něj má určité nároky. „Měl by mít manažerské kompetence, schopnosti. Bude tam dost exekutivy, kterou bude potřeba řešit.“

S jeho slovy nepřímo souhlasí i předseda Unie školských asociací, který by stejně jako Mazancová a Vondrák rád viděl v čele Plagu. „Doufáme, že přijde někdo, kdo nebude dělat revoluci, ale bude pokračovat v práci Gazdíka s Plagou. Překotné změny ve školství vnímáme jako velký problém,“ upozorňuje Jiří Zajíček.

„Ministr je jenom reprezentativní osoba“

Gazdíkův nástupce totiž nepřijde na ministerstvo v lehké situaci. Dosluhující ministr, který v neděli oznámil, že k poslednímu červnu podá demisi, byť řadovým poslancem zůstane dál, vstoupil do úřadu jako voda a snažil se bojovat na více frontách zároveň.

Petr Gazdík @petrgazdik Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6. Přesto, že se necítím ničím vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU. oblíbit odpovědět

Za účasti odborníků upravuje rámcové vzdělávací programy základního školství (mezi jednu z hlavních změn má patřit zrušení druhého cizího jazyka, nově by byl povinně volitelný, pozn. red.) odvolal ředitelku Cermatu Michaelu Kleňhovou a snaží se příspěvkovou organizaci ministerstva stabilizovat a očistit od neprůhledných a předražených zakázek. Kromě toho musí řešit zmíněnému začlenění ukrajinských dětí do českých škol. V neposlední řadě se Gazdík chystal v následujících letech změnit podobu maturit.

Přesto podle Radka Sárköziho, předsedy zapsaného spolku Pedagogická komora, je pozice ministra školství spíše symbolickou a reprezentativní rolí. „Ministr není až tak důležitá osoba z hlediska činnosti, jakou vykonává ministerstvo. Jsou tam stálí úředníci a ti pracují, ať je tam jakýkoliv ministr. Ministr je tím, kdo reprezentuje ministerstvo navenek, konkrétní věci nedělá. A ani by dělat neměl,“ myslí si.

Sárközi dále upozorňuje na skutečnost, že je v české vládě málo žen, a tak by rád podpořil rovnoprávnost mužů a žen. „Přivítal bych, kdyby Gazdíkovým nástupcem byla ministryně. Když je to pozice za stranu STAN, mají političky ve Sněmovně i Senátu. Třeba Věru Kovářovou nebo Pavlu Pivoňku Vaňkovou, zmínil dvě poslankyně, obě se navíc ve školství angažují.

Kovářová v minulém volebním období bojovala za to, aby měli učitelé možnost si vždy po deseti letech vzít až roční studijní volno coby ochranu proti vyhoření. Vaňková je zase členkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Plagovo jmenování nevyloučil ani ministr vnitra a předseda hnutí Vít Rakušan. Případného staronového ministra uvolnil k 1. září z pozice náměstka Gazdík, jelikož má být Plaga šéfem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Kromě něj Rakušan překvapivě zmínil i senátora Jiřího Drahoše, který mezi léty 2009 až 2017 vedl Akademii věd.

Ani jeden ze zmíněných kandidátů redakci nereagoval na SMS zprávy, podle Drahošova asistenta ale tato možnost (ujmout se školského úřadu) nyní není ve hře. S tím souhlasí i Vondrák, podle kterého by se bývalý prezidentský kandidát hodil spíš do jiné funkce.

„Je velmi kompetentní, ale především ve vědě. Viděl bych pro něj post, který je nyní obsazen paní Helenou Langšádlovou (ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace, pozn. red.). Vzdálenost mezi Akademií věd a základními a středními školami je poměrně velká. Chtělo by to někoho, kdo je spíš kompetentní v oblasti regionálního školství než vědy a výzkumu,“ myslí si Vondrák.

Stejně jako Rakušana i jeho napadá právě Plaga. „Domácí úkoly si plnil čtyři roky perfektně. Je to možnost, o níž by stálo uvažovat.“