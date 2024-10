Na všeobecných lyceích začne výuka už za rok, má jich být zatím přes šedesát

Momentálně tvoří gymnázia dvacet procent vzdělávací nabídky. Lycea, která jsou na pomezí všeobecného a odborného vzdělávání, tvoří pouhá čtyři procenta. To se má v následujících letech změnit.

Lycea jsou podle premiéra Petra Fialy zásadní. „Na základě určitého poučení, které nám dala digitalizace přijímacího řízení na střední školy, děláme krok, který je zásadní. Od příštího roku spustíme nový obor vzdělávání – všeobecné lyceum. Je to článek, který v našem vzdělávání chybí a který vytvoří alternativu pro dominantu, kterou tvoří všeobecná gymnázia,“ řekl.

„Řada mladých lidí v patnácti letech neví, čemu se budou věnovat. S všeobecným lyceem získají široké vzdělání a budou se moci rozhodovat později. Lycea budou moci používat moderní a inovativní formy výuky,“ doplnil premiér s tím, že v nabídce škol chybí dostatek možností pro všeobecné vzdělávání, o které je v Česku největší zájem.

Ministerstvo spustí testovací část a od začátku příštího školního roku, tedy od září 2025, se začne na všeobecných lyceích vyučovat. „O lycea třeba před deseti lety nebyl příliš vysoký zájem, doba se ale výrazně změnila. Letos se na lycea hlásilo téměř 24 tisíc žáků základních škol, ten zájem je tedy evidentní,“ míní Fiala. S tím jde podle premiéra ruku v ruce i snižování počtu středoškolských oborů.

Všeobecná lycea by měla nabízet v prvních dvou letech všeobecné vzdělání, ve vyšších ročnících by si pak studenti mohli zaměření zvolit. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) by si žáci mohli vybrat třeba technické či ekonomicko-společenské zaměření nebo profesní modul, který bude odpovídat průmyslové škole či učebnímu oboru.

„Naší ambicí je přemýšlet o vzdělávacím systému jako o celku, jehož jednotlivé části musí být dobře provázány. Jsou tady legitimní očekávání zaměstnavatelů, kteří potřebují, aby na trh práce přicházeli schopní lidé s nějakou zkušeností. Proto chceme podpořit pomaturitní studium. Na vyšších odborných školách chceme prosadit i kratší programy než ty tříleté. Potřebujeme flexibilnější vzdělávací systém,“ přiblížil Bek.

Jednou ze změn by mělo být i uznávání předchozího studia. „Nedává například smysl, aby zdravotní sestry, které mají hotovou střední zdravotnickou školu, musely ještě na vyšší odbornou školu,“ přiblížil ministr.

Všeobecná lycea dlouhodobě propaguje náměstek ministra školství Jiří Nantl. Podle něj by jejich absolventi mohli pokračovat buď na vysokou školu, nebo si už při studiu dodělat kvalifikaci ve vybraném oboru. V současné době si lze kvalifikaci doplnit až po ukončení školy. „Všeobecné vzdělání je o tom, že mladému člověku nejdřív co nejvíc rozšíříme obzory, než si zvolí konkrétní úzkou odbornost. Kterou si nakonec každý zvolí. Dobré všeobecné vzdělání se hodí pro každého i pro společnost jako celek. I pro ekonomiku,“ upozornil už dříve na síti X.

Podle Nantla by se od září 2025 mohlo začít učit na 60 nových všeobecných lyceích. „Kapacita závisí na zřizovatelích. Při zavádění lycejního oboru ani není potřeba rušit jiný obor. Největší zájem o obor všeobecného lycea předpokládám ve středočeském kraji,“ uvedl.

Bek Nantla doplnil tím, že nemá smysl nutit děti chodit na obory, na které nechtějí. „Stejně jde většina studentů středních škol na vysokou školu. Samozřejmě jsou tady střední odborné školy, které jsou výborné a je o ně ohromný zájem. To že zřídíme všeobecná lycea neznamená, že odborné školy přijdou o studenty,“ předpokládá ministr.

S připravovaným oborem všeobecné lyceum nesouhlasí Asociace středních průmyslových škol. Považuje ho za nadbytečný. Usnesla se na tom valná hromada asociace, informoval její předseda Jiří Zajíček. Podle asociace neobsahuje program všeobecných lyceí nic nového.

Podle asociace má inovace oborové soustavy snížit počet oborů a program nového všeobecného lycea jde opačným směrem. „Existuje obava, že zavedení tohoto programu může snížit zájem o odborné vzdělávání, což jde proti potřebám zaměstnavatelů a trhu práce,“ uvedla asociace v usnesení.

Premiér Fiala upozornil na to, že všechny resorty musí reagovat na to, co se děje ve společnosti, školství nevyjímaje. „Oproti jiným státům máme výrazně víc odborných škol. O všeobecné vzdělání je ohromný zájem a ministerstvo na něj musí reagovat a nabídku škol zajistit. Slýchám, že máme v Česku moc dětí na gymnáziích a moc studentů na vysokých školách. To ale není pravda,“ myslí si.