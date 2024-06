Místo maturity projekt, chystá Bek změny. Chce přidat i distanční výuku

Ministerstvo školství chystá kroky, které navazují na cíl přizpůsobit lépe nabídku středního a pomaturitního vzdělávání zájmu žáků, studentů i potřebám zaměstnavatelů.

Novela školského zákona například umožní nahradit školní část maturitní zkoušky absolventskou prací a obhajobou. To zejména v případě odborných škol umožní provázat závěrečnou zkoušku s praxí. „Zaměříme se na zkvalitnění odborného vzdělávání,“ slibuje ministr Bek.

„Velká slabina našeho systému je to, že se na univerzitách nedaří profesním programům. Je zbytečné vyžadovat po studentech bakalářského studia a vyšších odborných škol úkoly, které náleží skutečně do akademičtější sféry,“ doplnil.

Formou profilové maturitní zkoušky by mohl být projekt. „V jedné práci může student prokázat znalost odborných předmětů. Zároveň může být část školní maturity nahrazena uznávaným certifikátem. Může to být jazyk, jako je tomu dnes, nebo i například mezinárodní certifikát prokazující znalosti IT,“ vysvětluje změny náměstek ministra Jiří Nantl s tím, že rozsah náhrady zkoušky určí ředitel.

„Návrh počítá s tím, že půjde nahradit školní část maturitní zkoušky komplexní absolventskou prací, což dneska už probíhá v rámci pilotu, ale rozhodně se tím neruší ta klasická školní část maturitní zkoušky, je to pouze pro školy a pro žáky, kteří se proto rozhodnou, takže to není nějaká hromadná záležitost,“ přibližuje předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Absolvent podle Zajíčka musí v takové práci předvést své kompetence, a to jak v odborných předmětech, tak ve vzdělávacích. „Tím pádem je to komplexní zkouška, která by měla ověřit, že prostě má nárok odmaturovat.“ doplňuje.

Tato alternativa míří převážně na odborné školy. Počítá se, že student, který si maturitní projekt vybere, na něm bude dlouhodobě pracovat. „Udělá nějaké měření nebo praktickou část podle oboru vzdělávání. Část musí také prezentovat v angličtině nebo v jiném cizím jazyce,“ upřesňuje Zajíček s tím, že se tento návrh připravuje zhruba čtyři roky.

O tom, zda profilovou část maturitní zkoušky nahradit absolventským projektem, rozhodne ředitel střední školy. V případě, že se tak rozhodne, práce bude muset být povinně provázána s reálnou praxí. Podle Nantla změna podpoří týmovou spolupráci učitelů všeobecných a odborných předmětů.

Ředitelé všech typů škol budou moci rozhodnout i o kombinování prezenční a distanční výuky. Úprava se dotkne i dvouletých programů na vyšších odborných školách.

Možnost, kdy si budou moci ředitelé sami kombinovat prezenční a distanční výuku, byla ozkoušena po první vlně covidu. „Mělo by to být koncepční, mělo by to být naplánované, ale to rozhodnutí bude na řediteli školy,“ vysvětluje Zajíček. „Dovedu si to představit v době, kdy konáme přijímací zkoušky nebo maturitní zkoušky,“ dává příklad Zajíček.

Podle něj novinka míří spíše na ředitele středních škol a gymnázií. „Na základních školách je to samozřejmě složitější, protože jsou tam malé děti, o které se musí někdo starat. Takže první stupeň podle mě asi nepřipadá v úvahu, na tom druhém stupni si to v omezené míře dovedu představit, ale primárně si myslím, že to míří na střední školy,“ míní Zajíček.

A podobně opatření vnímá i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc. „Myslím, že je to forma vhodná pro střední školy, u základních škol to pro běžný provoz moc nevidím, ale samozřejmě mohou nastat mimořádné události, kdy se to může hodit,“ hodnotí Zajíc. U mladších žáků by totiž byla potřeba součinnost rodičů.

Ministerstvo také razí spojování menších škol do větších celků. „Novela přináší inovaci institutu školské právnické osoby. Nová podoba umožní obcím, aby společně jednoduše propojily své školy do větších celků s jedním ředitelem. Teď to vyžaduje mezikrok, kdy je třeba vytvořit svazek obcí, který školu zřizuje,“ řekl Nantl.

Mezi výhody takového spojení patří například to, že vznikne větší pedagogický sbor a učitelé tak budou zastupitelnější. Větší školy podle Nantla zároveň lépe zajistí nepedagogické pracovníky, jako je například školní psycholog.

„Zjednoduší se i strategické plánování. Zřizovatelé budou moci jednoduchým způsobem ředitele jedné své školy jmenovat ředitelem druhé školy bez konkurzu,“ objasnil náměstek ministra.

Podle ministra Beka je třeba snížit počet základních škol i kvůli ředitelům. „Musíme hledat cestu k tomu, jak postupně integrovat zejména menší školy do větších celků z hlediska právní subjektivity. My bychom určitě nechtěli, aby se třeba zhoršila dostupnost prvního stupně v nějaké lokalitě, to nejde, ale jde o to takovéhle školy spojit do většího celku, který by zajišťoval všechny administrativní a manažerské funkce a ředitelé by se mohli soustředit na pedagogickou práci,“ nabídl ministr řešení na začátku června.

Důležitá je i motivace zřizovatelů. „Chceme stanovit přísnější podmínky pro zřizovatele, kteří mají více malých škol, a zároveň chceme pozitivně motivovat obce, které mají třeba jenom jednu malou školu, ke spolupráci na bázi společenství obcí. Kroky se v legislativě připravují, ale bude záležet samozřejmě na vůli zřizovatelů, kteří mají obrovskou pravomoc,“ vysvětlil Bek.