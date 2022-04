Školy zvládnou i 200 tisíc dětí z Ukrajiny, chtějí pomáhat, chválí Černý

Podle studie švédské Univerzity v Uppsale bylo Česko před válkou pátou nejoblíbenější zemí u Ukrajinců, kam by se případně stěhovali. Do Česka by jich tak mohlo teoreticky přijít až 840 tisíc. Váš kolega náměstek ministra Jan Mareš počítá s příchodem 125 tisíc ukrajinských dětí. Dokáže české školství unést víc?

Počítáme s tím, že 125 tisíc školou povinných Ukrajinců znamená čtvrtinu příchozích. Tudíž počítáme s celkovým počtem 500 tisíc osob. Pokud by jich skutečně přišlo 800 tisíc, ten podíl žáků by činil 200 až 250 tisíc. Zkoumáme skutečné kapacity a připravujeme krizovou variantu, která má své limity. Věříme, že do těch 200 tisíc jsme schopni to zvládnout, ale bude to představovat čím dál větší problém. Vycházíme i z toho, že se křivka přílivu zpomaluje, a pokud počet nepřesáhne 125 tisíc, jsme schopni příchozí žáky zvládnout za pouze mírně upravených podmínek českého vzdělávacího systému.