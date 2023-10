Rušení domácích úkolů by byla chyba, jejich známkování však také, říká analytička

„Jestli má úkol fungovat jako procvičení a nástroj zpětné vazby, tak pětka za nesplněný úkol je žákovi k ničemu. Ale pokud by někdo někdy úkoly zcela zrušil, myslím si, že to odlehčí těm dětem, kterým doma rodiče s úkoly nepomohou,“ vysvětluje Slejšková.

Ministerstvo zakázalo školám trestat děti za to, že nepřinesou vypracovaný domácí úkol. Dává vám to smysl, nebo mají hodnocené domácí úkoly na škole své místo?

Mají, ale jako se vším, co učitel dělá, musí vědět, proč a kdy je žákům zadává. Rozhodně by nemělo docházet k tomu, že úkoly nahrazují to, co učitel se žáky nestihl během vyučování probrat. Úkoly mají sloužit k tomu, aby si žáci něco procvičili, upevnili nebo si samostatně něco připravili pro spolužáky, vyhledali informace do dalšího tématu. Zkrátka by měly žáky posouvat dál. A také by se k nim žák měl dozvědět zpětnou vazbu. Bohužel někdy to tak nefunguje a mám ze svého okolí například zkušenost, že učitele zajímá jen to, zda je úkol podepsaný od rodičů.