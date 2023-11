Bek bude jednat s šéfem školských odborů. Kvůli stávce hledají kompromis

„My jsme se dohodli, že se příští týden sejdeme, že ministerstvo školství bude mít podrobnější přehled, jak to tedy s těmi PHmaxy v jednotlivých oborech vypadá a kde se tedy bude hledat nějaký kompromis,“ řekl Dobšík.

Ministerstvo školství připravilo návrh, který je v připomínkovém řízení. „My bychom nejradši, kdyby to ministerstvo školství stáhlo, ale je to dáváno do kontrastu s tím, že vzhledem k tomu, že to má vazbu na státní rozpočet na příští rok, že to musí být uděláno,“ dodal.

Hodnota PHmax představuje maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu.

Návrh může podle odborů ohrozit kvalitu vzdělávání a zhoršit podmínky pro školy a školská zařízení.

Snížení a modifikace PHmaxů je podle Beka jedna z cest, jak zpomalit nárůst počtu pracovních míst ve školství. Zvýšení počtu pozic je podle Beka problémem, který se musí vyřešit, pokud se v příštím roce mají navýšit platy učitelů a pokud se má zabránit omezení financování nepedagogických pracovníků. Za posledních pět let podle něj přibylo v resortu školství 40 tisíc nových platových pozic.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Podle Beka má resort přislíbené další čtyři miliardy z rezervy státního rozpočtu, které by mělo školství získat začátkem roku.

Školské odbory v úterý rozhodly, že 27. listopadu se uskuteční celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Instrukce k postupu přípravy stávky a předlohy potřebných dokumentů rozešlou odbory jednotlivým organizacím v pátek.

Odboráři usilují o více peněz pro školství na příští rok. Už dříve kritizovali to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků.

Podle Dobšíka se povedou jednání. Školy se podle něj mají vnímat jako celek, nikoliv zvlášť na pedagogické a nepedagogické pracovníky. „Není vyloučeno, že se dojde ke kompromisu. Jak říkal můj předchůdce, nejlepší a nejúspěšnější stávka je ta, která se nemusí uskutečnit,“ uzavřel.