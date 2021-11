Stát objedná pro žáky 1,6 milionu antigenních testů, vyjdou na 30 milionů

Testy by firma měla dodat postupně ve dvou termínech, jeden milion kusů do 29. listopadu a zbytek do 9. prosince. Nejpozději 29. prosince by mělo ministerstvo zdravotnictví firmě udělit povolení k uvedení testů na trh.

Podle propočtů ministerstva školství bude pro testování na covid-19 v základních a středních školách od prosince do konce února potřeba zhruba 15,39 milionu antigenních testů určených pro samoodběr. Část z nich může stát získat dodatečným nákupem testů z poslední objednávky a asi 13,79 milionu se bude muset zajistit novou veřejnou zakázkou.

Dodatečným nákupem testů z poslední zakázky, kterou v červenci vyhrála firma Batist Medical, může stát získat 1,6 milionu testů Genrui Biotech. „Tyto testy by mohly být využity na testování 6. prosince 2021,“ uvedl úřad v materiálu, o kterém v pondělí jednala vláda.

Podle dodatku smlouvy, který ve čtvrtek ministerstvo s firmou podepsaly, má být cena za jeden test stejná jako původně. Doobjednání testů by tedy mělo stát přibližně 30 milionů korun. Předpokladem je, že ministerstvo školství dá firmě nejpozději 29. prosince povolení k uvedení testovacích sad na trh.

Ministerstvo školství se pokoušelo testy doobjednat již v první polovině října, ale nepodařilo se mu to. Ačkoli se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch původně v září vyslovil pro zajištění dalších testů, jeho úřad pak odmítl firmě prodloužit povolení pro uvedení testů na trh. Ministerstvo zdravotnictví totiž později od avizovaného plánu testování žáků ustoupilo s tím, že je neefektivní.

Pravidelné plošné testování v základních a středních školách schválila vláda minulý týden. Dříve ho naplánovala jen na 22. a 29. listopadu, v pátek ale kvůli dramatickému zhoršení epidemie rozhodla, že má pokračovat každé pondělí i dál. V současnosti mají školy zásobu testů do 29. listopadu.

Od prosince do konce února by se podle ministerstva školství mělo konat 12 kol testování. Zakázku na pořízení dalších 13,79 milionu antigenních testů pro ně vypsala Správa státních hmotných rezerv v úterý. Vláda také již uvolnila 192 milionů korun na přesnější PCR testování covidu-19 ve školách.