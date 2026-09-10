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Ministerstvo sdělí šumavským starostům, jak naloží s toxickými látkami v krajině

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  13:23
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
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Ministerstvo životního prostředí (MŽP) seznámí počátkem příštího týdne zástupce dotčených šumavských obcí s tím, jak se budou sanovat toxické látky na Šumavě. Ve čtvrtek to řekl starosta města Hartmanice Pavel Valdman (SNK Hartmanice 2018).

Nález oznámilo ministerstvo v pondělí. Jde o oblast bývalého armádního prostoru Dobrá Voda u Prášil na Klatovsku, tedy o území šumavského národního parku.

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Na setkání se starosty budou podle Valdmana zřejmě i reprezentanti dalších institucí. Už ve středu starosty objížděli zástupci resortu, policie a parku.

Starosta řekl, že z ministerstva přijel zástupce sekce bezpečnosti a krizového řízení, který dostal věc na starosti. Dorazili také vedoucí okresní klatovské policie a zástupce národního parku.

„Přišli se zeptat, co nás nejvíc trápí a na co se lidé ptají. Řekl jsem jim, že nikdo neví to místo, že by bylo dobré ho zveřejnit, protože stejně už je to ‚profláknuté‘,“ uvedl Valdman.

Starosta jim podle svých slov tlumočil otázku z dopisu místního obyvatele, který se ptal na to, zda toxické látky neohrozí podzemní vody, jestli město monitoruje vzorky vody v řece Křemelné a Zhůřském potoku a jaká jsou rizika.

„Lidé se začínají ptát, jsou zvědaví,“ uvedl. Se zástupcem ministerstva se dohodl na tom, že město bude dotazy posílat tomuto vládnímu resortu.

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„Po víkendu by mělo být pro šumavské starosty sezení u kulatého stolu, kde by se měly dotčené obce dovědět, co se tady děje, jaký je plán a jak to bude probíhat. Jsem na to zvědavý. V pondělí nebo v úterý, ještě nám to sdělí,“ řekl Valdman. Organizuje to podle něj ministerstvo.

Zástupci institucí ve středu starostovi neřekli konkrétní zasažené místo. „Prý je to tam střežené policií nonstop a jde o vymezený prostor 300 krát 300 metrů. Bude se to hlídat do té doby, než se něco vyřeší v Praze a než se nastíní jasný postup,“ uvedl.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) počátkem týdne oznámil, že v bývalém vojenském prostoru je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun má začít 21. září a trvat do června 2028.

„Žádný termín ve středu nezazněl, to nám řeknou u kulatého stolu. Teď obcházeli starosty nejdotčenějších obcí a řekli nám, abychom zatím nic neřešili po vlastní linii a všechno ať přesouváme na MŽP. A ještě se mi ozvala jeho mluvčí, abych případně komunikoval s ní, kdybychom měli problémy nebo dotazy novinářů a tak. Chtějí zmírnit paniku,“ uvedl Valdman.

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Dalšími dotčenými obcemi jsou podle něj Čachrov a Prášily, ale už se to netýká Železné Rudy. Valdman řekl, že jde o lokalitu Kepelského Zhůří. Do roku 1989 tam bylo chemické cvičiště československé armády, kde jsou bunkry s propadlými stropy. „Baráků je tam pár, spíš to bude ve sklepích,“ dodal.

Na Šumavu teď lidé jezdí na houby, podle starosty začíná „houbařské šílenství“. „Nemyslím si ale, že by tam mířila procesí turistů. Okolo vede cyklostezka ze Zhůří na Hůrku po ‚generálské‘ cestě, takže tam nějaký pohyb je, ale nevím, že by do těch zašitých luk lidé chodili,“ dodal.

Podle starosty poblíž místa – na Zhůří – bude v sobotu od 10:00 bohoslužba u kapličky, kříže smíření a pomníku americké armádě. „Řekli mi, že to není ohrožené, že je zachovaný běžný provoz,“ dodal.

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