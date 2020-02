Případ úředníků ministerstva průmyslu se vrací na začátek, rozhodl soud

Tři obvinění měli podle obžaloby způsobit škodu v souvislosti s dohodou mezi ministerstvem a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Podle předsedy senátu Miroslava Pavrovského zrušil vrchní soud zprošťující verdikt proto, že shledal v rozhodnutí městského soudu zásadní vady.

Obžalobě čelí bývalý ředitel sekce strukturálních fondů MPO Miroslav Elfmark, bývalý ředitel odboru koordinace fondů Břetislav Grégr a Zuzana Matějíčková, která vedla odbor implementace strukturálních fondů. Obžaloba je viní z porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození finančních zájmů EU. Všichni vinu odmítají. Státní zástupce Ondřej Trčka navrhoval u městského soudu pro Grégra s Matějíčkovou pět let vězení, pro Elfmarka kvůli jeho předchozímu odsouzení osmiletý trest. Všem také navrhl vysoké peněžité tresty.

Státní zástupce tvrdí, že Grégr s Elfmarkem odpovídali za přípravu a znění programu, jehož cílem bylo pomocí záruk usnadňovat realizaci projektů malých a středních podnikatelů. Muži podle něj vypracovali v roce 2007 s bankou znění dohody, na jejímž základě byla banka pověřena správou záručního fondu bez výběrového řízení. V záruční bance přitom měly tehdy podíl i soukromé subjekty, a muži tak podle žalobce poškodili další potenciální uchazeče o správu fondu.

Oba obžalovaní také podle státního zástupce prosadili, aby odměny pro banku mohly přesáhnout limity stanovené evropskou legislativou. O nesouladu podle obžaloby věděla nejpozději od září 2008 i Matějíčková. V letech 2008 a 2009 pak trojice podle obžaloby předložila nové znění dohody a dodatek k ní, i nová dohoda ale znovu určila záruční banku bez výběrového řízení, navíc, stejně jako předložený dodatek, umožnila čerpání odměn přes limit.

Vrchní soud zrušil rozsudek už podruhé

Vrchní soud v pátek vyhověl odvolání státního zástupce a rozsudek městského soudu v celém rozsahu zrušil. Stalo se tak již podruhé. Pavrovský uvedl, že už v prvním případě vytkl vrchní soud nižší instanci, že vyzdvihuje důkazy v prospěch obžalovaných a naopak potlačuje opačné. „Musíme konstatovat zásadní vady rozhodnutí,“ uvedl. Městský soud podle vrchního špatně posuzuje otázku nepřímého úmyslu, měl by také doplnit dokazování.

Žalobce v odvolání uvedl, že všichni obžalovaní byli vysoce postavenými úředníky ministerstva, a měli proto vědět, že postup, který zvolili, nebyl v souladu s legislativou. Obhájci trojice argumentují tím, že žalobce pracuje s důkazy, které obžalobu podporují, ale opomíjí ty, které jeho teze vyvracejí. Žádali, aby odvolací senát verdikt potvrdil.

Pavrovský v závěru vyhlašování verdiktu ostře kritizoval počínání nižšího soudu. „Konfrontační tón rozsudku považujeme za velmi nevhodný, není úkolem soudu, aby se vyjadřoval o přepisování důkazů. Městský soud by měl být věcný a neuchylovat se k osobním atakům, to je nevhodné a mohlo by to vést k úvahám o určité zaujatosti soudu prvního stupně,“ konstatoval.