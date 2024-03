Česká obnova Ukrajiny začíná. Firma vyčistí rozbombardované město od ropy

V obci Kalynivka zhruba pětadvacet kilometrů jihozápadně od Kyjeva žije přibližně pět tisíc lidí. Před válkou se v místě nacházel jeden z nejmodernějších skladů a distribučních zařízení pohonných hmot na Ukrajině. V prvních měsících konfliktu byl cílem bombardování.

Kvůli poškození skladovacích nádrží unikly do okolí tisíce litrů ropných produktů. Část uniklých kapalin shořela, část vytekla po povrchu a odvodňovacími kanály do nedalekého vodního toku a část se vsákla do sousedních pozemků.

Okolí města je nyní znečištěné a v katastrofálním stavu. A právě tady přichází na pomoc česká firma Dekonta. Ta se mimo jiné zaměřuje na průzkum a sanaci, průmyslové čištění či čištění odpadních vod. Cílem je podle smlouvy uzavřené s ministerstvem průmyslu a obchodu zjištění rozsahu a stupně kontaminace daného území, zhodnocení zdravotních a ekologických rizik a zpracování studie proveditelnosti sanace postiženého území. Resort firmou podepsal smlouvu za zhruba 1,9 milionu korun.

A Dekonta není jediná firma, která má o pomoc s obnovou Ukrajiny zájem. Mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová uvedla, že jen v loňském roce vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný ve spolupráci s příslušnými resorty organizoval dvě velké podnikatelské mise. Jedna z nich v červenci zároveň přivedla na východ Ukrajiny největší podnikatelskou delegaci od února 2022.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík podotkl, že je jasné, že dekontaminace bude v nadcházejících letech jednou ze zásadních výzev, které bude země sužovaná válkou čelit. „Mezi dalšími výzvami bude energetika, zdravotnictví a obecní či dopravní infrastruktura“ doplnil.

A právě do těchto sektorů budou přednostně směřované projekty českých firem, finančně podpořené ze strany našeho resortu,

První česká akce svého druhu

Přímou cílovou skupinou, které Dekonta poskytne pomoc, budou lidé z Kalynivky žijící v okolí bývalého skladu. Právě kvůli nim je nutné obnovit rekreační zónu a zabránit dalšímu šíření kontaminace po proudu podzemní vody a po proudu říčky, na které zóna leží.

Na základě provedeného šetření budou vytipovány potenciální cesty kontaminace. V těchto místech pak bude na základě průzkumu vymezený rozsah znečištění. Na závěr projektu se odehraje kulatý stůl, kde budou prezentovány výsledky provedených prací.

Dalším záměrem projektu je podle smlouvy také pomoc s budováním infrastruktury či podpora obchodu a služeb v souvislosti s ekonomickým a sociálním využitím nebo obnova válkou postižených ploch.

Podle Vošahlíkových slov se bude jednat o první českou akci v programu Prostřednictvím programu Aid for Trade, který je jedním z rozvojových programů a spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Program má usnadňovat zástupcům ukrajinských samospráv párování konkrétních poptávek se schopnými českými podniky. Resort v první vlně šesti projektů dosud podepsal smlouvy se dvěma českými firmami a s dalšími třemi jsou smlouvy před podpisem.

Nabídka pro firmy je otevřená

V programu Česká republika přijímá návrhy od ukrajinských obcí, následně se vybírají ty, které mají největší rozvojový dopad nebo urgentnost. Podle dohody má zastřešovat poválečnou obnovu Dnipropetrovské oblasti, to však podle Vošahlíka neznamená, že české aktivity budou omezovat pouze na určený region.

„Klíčová je také komerční návaznost, tedy potenciál účasti českých firem na poválečné obnově Ukrajiny. Rozhodně mají co nabídnout, a proto je vhodné už teď podporovat jejich seznámení se se situací na místě a navázání oboustranně prospěšných vztahů,“ dodal Vošahlík.

Současně dodal, že resort vytvořil platformu pro pomoc s poválečnou obnovou Ukrajiny s názvem Business klub Ukrajina. Ta slouží pro koordinaci zapojení českého byznysu a hledání konkrétních řešení pro potřeby rekonstrukce válkou zničené země.

„Členství v Klubu je otevřené jak jednotlivým firmám, tak i dalším partnerům z řad asociací, hospodářských komor a agentur,“ doplnil Vošahlík s tím, že platforma je volně přístupná všem firmám, které o účast mají zájem. „Nabízí katalog poptávek ukrajinské strany a možnosti okamžitého zapojení do jednotlivých projektů,“ nastínil fungování.

Klíčovým nástrojem pro rozvoj vzájemných obchodních a hospodářských vztahů na úrovni G2G je podle jeho slov také česko-ukrajinská mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci, které za českou stranu předsedá ministr průmyslu a obchodu.

Problémem může být skutečnost, že Rusko napadá energetickou infrastrukturu Ukrajiny s cílem zamezit místním obyvatelům přístup k teplu, světlu či vodě. I proto resort spustil iniciativu, díky které se lidé mohli zapojit do pomoci a zajistit Ukrajincům potřebné generátory nebo čističky vody. „Do dražby jsme zapojili naše energetické mikiny, které se staly hlavním symbolem energetiky během českého předsednictví,“ zmínil Vošahlík.

Dodávky za miliardy korun

„České firmy a neziskové organizace, které na Ukrajině pomáhají a jsou hrazené z českých prostředků, do země jezdí pravidelně. A řada z nich také podniká své soukromé cesty a na Ukrajinu dováží zboží za miliardy korun,“ popsala Wernerová z resortu zahraničí.

Na Ukrajinu je ze strany Česka organizována průměrně jedna podnikatelská či jiná mise měsíčně. Jen v prvním pololetí 2024 tam zamíří minimálně tři civilní podnikatelské mise.

A podle dotazníkového šetření Hospodářské komory má aktivní zájem podílet se na rekonstrukci Ukrajiny kolem 150 firem. „Další subjekty pak mají zájem podílet se na rekonstrukci Ukrajiny jako subdodavatelé. Celkově je možné odhadovat počet firem se zájmem podílet se na rekonstrukci na nižší stovky,“ doplnila Wernerová.

Analýza výchozí situace firmy

Vošahlík z MPO ještě podotkl, že například Agentura CzechTrade spustila krizové poradenství pro české firmy, které vyvážejí své produkty na Ukrajinu a do Ruska. „Součástí tohoto poradenství je analýza výchozí situace firmy a příprava náhradního exportního plánu,“ pokračoval.

Plány na pomoc Ukrajině pomáhá koordinovat z Bohumína, ze společnosti Bonatrans, její generální ředitel Jakub Weimann. Toho si členové Svazu průmyslu a dopravy vybrali jako svého zástupce pro kontakty s Ukrajinou. Bonatrans vyvíjí a vyrábí dvojkolí pro všechny druhy kolejových vozidel.

„Stal jsem se šéfem pracovní skupiny Ukrajina, která funguje pod platformou exportérů, což je jeden z expertních týmů Svazu průmyslu a dopravy,“ popsal.

Důvodem vzniku je podle něj fakt, že to, co se děje na Ukrajině, zasahuje i český ekonomický prostor, průmysl i obchod. „Proto máme zájem, i vzhledem k Česku a jeho orientaci, podílet se na poválečné obnově Ukrajiny. A dnes už si můžeme říkat, že to je i válečná obnova,“ doplnil.