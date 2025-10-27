Ministerstvo pro místní rozvoj přežije. ANO už ho slučovat nechce

Josef Kopecký
  13:20
Před volbami hnutí ANO rozvíjelo plány, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, respektive že bude pohlceno ministerstvem průmyslu a obchodu a že by mělo vzniknout nové ministerstvo hospodářství. Šéf ANO Andrej Babiš ale po pondělním setkání s prezidentem Petrem Pavlem překvapil oznámením, že nic se rušit nebude.

„Ministerstvo pro místní rozvoj teď musí řešit restart stavebního zákona a jeho digitalizaci, přesun agendy by mohl být kontraproduktivní. To je teď největší priorita resortu, jak to bude dokončeno, budeme řešit co dál i s ohledem na názor celé koalice,“ uvedl pro iDNES.cz autor původního nápadu na vznik nového ministerstva hospodářství, první místopředseda ANO Karel Havlíček.

„My jsme jasně říkali, že pokud budeme mít jednobarevnou vládu, a ne koaliční, tak si umíme představit, že to ministerstvo se rozdělí mezi další resorty. Jelikož nemáme jednobarevnou vládu, je jasné, že to ministerstvo musí fungovat,“ řekl na Hradě Babiš. Resort se podle něj musí dát do pořádku.

Nabídku od budoucího premiéra bych zvážila, připustila Schwarz Bařtipánová

Místní rozvoj má v nové vládě podle dosavadních jednání obsadit ANO. A může pokračovat raketový vzestup nové tváře, kterou ve volbách do Sněmovny nabídlo voličům hnutí ANO, starostky severočeské Bíliny a nově i poslankyně Zuzany Schwarz Bařtipánové.

„Povolební vyjednávání, rozdělení ani případné obsazení resortů nebudu komentovat. Děkuji za pochopení. Pokud by však nabídka ze strany pana předsedy a budoucího premiéra přišla, určitě ji zvážím,“ uvedla pro iDNES.cz Schwarz Bařtipánová. Jako kandidátku na post ministryně ji zmínila dříve i Česká televize.

Právě na ministerstvu pro místní rozvoj mezi lety 2000 a 2006 působila jako vedoucí odborný referent specialista na odboru územního plánování.

