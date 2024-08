Bartoš okomentuje dva měsíce fungování digitálního stavebního řízení

Ministerstvo svolalo tiskovou konferenci ke dvěma měsícům fungování novely stavebního zákona a digitalizace stavebního řízení. Systém však od samého počátku vázne. Stavební úřady opakovaně poukazují na jeho nedostatky. Bartoš již několikrát slíbil nápravu.

Řešení po ministrovi žádají také koaliční partneři, ti dokonce ohledně digitálního stavebního řízeni nabídli Bartošovi spolupráci. Zejména pak v oblastech, jež se týkají jejich resortů.

„Některá zlepšení budou doplněna“

Premiér Petr Fiala v úterý řekl, že Bartošovi mají se zvládáním komplikací s digitalizací stavebního řízení pomáhat ministr dopravy Martin Kupka, průmyslu a obchodu Jozef Síkela a financí Zbyněk Stanjura. K tomu ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že jednání s dalšími ministry jsou běžným postupem a podobných schůzek už bylo v uplynulých měsících několik.

„Agendy těchto ministerstev přímo souvisí s digitalizací stavebního řízení. Nejbližší spolupráce je s ministerstvem dopravy, a to kvůli fungování relativně nového Dopravního a energetického stavebního úřadu,“ uvedl dále resort.

„Spolu s koaličními partnery jsme projednali současnou situaci i vývoj digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Jedná se o výraznou změnu, kde neřešíme jen digitalizaci, ale zásadní změny také v rámci stavebního řízení,“ řekl k úternímu koaličnímu jednání Bartoš.

Během léta podle vicepremiéra byly dodány hlavní priority směrem k zefektivnění a uživatelské přívětivosti systémů na straně portálu stavebníka i informačního systému úřadů. „Což se pozvolna odráží i na stále rostoucích statistikách práce v systémech. Některá zlepšení budou doplněna v tomto týdnu,“ podotkl.

Někteří jej vyzývají k rezignaci

„Dohodli jsme se i na klíčových prioritách dalšího rozvoje, kdy jsem představil celý harmonogram,“ sdělil Bartoš. Právě harmonogram a návrh řešení komplikací spojených se zaváděním novinky od ministra chtěla TOP 09, která jednání vyvolala.

Se systémy digitalizace stavebního řízení mají od jejich spuštění 1. července problémy úředníci, stavebníci či projektanti. Za problémový rozjezd ministra kritizovali opoziční i koaliční politici. Někteří jej vyzývají k rezignaci.

Bartoš už dříve uvedl, že z postu ministra odejít neplánuje. Problém by to podle něj neřešilo a považoval by to za útěk od rozdělané práce. Podobný názor vyjádřil i Fiala. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Bartošova rezignace by nic nevyřešila a situaci jen zkomplikovala.