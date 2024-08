Stavební úředníci jsou frustrovaní a znechucení. Hrozí stávkou i odchody

Nefunkční digitalizace stavebního řízení vzbuzuje v pracovnících na stavebních úřadech obavy, že nebudou moci dodržovat stanovené lhůty. Někteří kvůli tomu zvažují stávku, jiní by dokonce přemýšleli nad odchodem.

Po jednání s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem to v minulém týdnu řekla místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Gaňová. Bartoš uvedl, že ministerstvo pracuje na zmírnění požadavků na kvalifikaci úředníků.

„Neměli žádné relevantní informace“

„Z informací stavebních úřadů vyplývá, že pokud se situace nezmění, jsou ochotni jít do stávky,“ doplnila Gaňová pro iDNES.cz. Zároveň ale uvedla, že v současné době není stávka na pořadu dne. Nyní podle jejích slov bude záležet na tom, jak se vyvine situace do konce srpna. Právě do daného termínu ministr opakovaně sliboval, že dojde k nápravě.

Stihne podle vás do konce srpna ministr Bartoš opravit systém stavebního řízení? Ano 0 %(0 hlasy) Ne 100 %(34 hlasů)

„Co se týče možného odchodu některých zaměstnanců, tak jsme informace zaznamenali ještě před 1. červencem, kdy se zaměstnanci obávali nástupu digitalizace stavebního řízení, neboť neměli žádné relevantní informace, jak program vypadá. Dlouho neprobíhala téměř žádná školení a oni neměli možnost před spuštěním ostrého provozu si systém vyzkoušet,“ vysvětlila Gaňová.

Redakce iDNES.cz ohledně hrozící stávky a možnými odchody pracovníků oslovila stavební úřady napříč republikou. „Situace není uspokojivá, stavební úřady jsou zavaleny vysokým počtem červnových podání podle starého zákona,“ komentovala současnou situaci například mluvčí Chomutova Marie Heřmanová.

Tamní stavební úřad má podle jejích slov dlouhodobý podstav pracovníků, který se již více než dva roky nedaří naplnit. „Jedna z našich kolegyň dosáhla důchodového věku a chtěla pokračovat v práci ještě zhruba dva roky, ale kvůli novému stavebnímu zákonu se rozhodla odejít ihned po vzniku nároku na penzi a nadále nepokračovat,“ uvedla příklad.

Odpovědí se úřad dočkal za téměř dva týdny

Heřmanová také podotkla, že i přes neustálá prohlášení ministerstva, že se opravy softwaru provádí obratem, není v práci s novým systémem téměř žádné zlepšení. „Pošta odesílaná na stavební úřad se propisuje do systému, který slouží k vyjádření ke stavebním záměrům pro dotčené orgány,“ pokračovala mluvčí Chomutova problém, kdy stavebníci potřebují poslat úřadu dokumenty, ty ale skončí jinde, než správně mají.

Upozornila i na to, že když o problému informovali helpdesk systému, dočkali se odpovědi až za téměř dva týdny.

Nespokojenost panuje i v dalších městech. Vedoucí odboru výstavby a územního plánování v Opavě Hana Vaculová upozornila, že úřad je zahlcen žádostmi podanými do 30. června., současně přibývají nové žádosti podané od 1. července, které kvůli nefunkčnímu systému nevyřizují.

„Nicméně se chystáme vyřídit alespoň školy a školky. Nechceme dopustit, aby se kvůli nefunkčnímu systému v září neotevřely,“ určila cíl Vaculová. Ohledně možné stávky uvedla, že pokud půjde o jediné řešení, zapojí se.

„Pokud bude současná situace trvat, nelze vyloučit, že někteří zaměstnanci opravdu odejdou a důvodem bude právě digitální stavební řízení. Na našem úřadu naprostá většina zaměstnanců pracuje dvacet a více let, jsou to zkušení zaměstnanci, neplánovali odejít, ale všichni shodně konstatují, že v tak hrozné situaci ještě nikdy v minulosti nebyli,“ popsala situaci.

„Stále opakovaná tvrzení, že systém funguje“

Ani v Opavě nevěří slovům ministra Bartoše, že během srpna či do jeho konce se systém rozjede. „Nic tomu nenasvědčuje. Situace je již několik týdnů stejná. Stále jsou jen v médiích ze strany ministerstva opakovaná tvrzení, že systém funguje, jen se odstraňují drobné nedostatky,“ pokračovala Vaculová.

Uvedla, že na školeních resortu k digitalizaci ke konkrétním chybám a požadavkům je jim opakovaně sděleno, že se věc „připravuje, bude doplněno či se s tím počítá“.

„Pořád dokola, pořád stejné nedostatky, pořád bez vyřešení. Tak když už se o těch nedostatcích několik týdnů ví, proč už to není v Informačním systému stavebního řízení (ISSŘ) doplněno? Na co se pořád čeká? Vyvolává to dojem, že buď to nikdo opravit neumí, nebo je ISSŘ neopravitelný,“ dodala Vaculová.

Nervozita panuje také ve Zlíně. Mluvčí města Tomáš Melzer však podotkl, že na případnou stávku jsou různé názory. „Vzhledem k velkému množství projednávané agendy by stávka měla ještě větší negativní dopad na stavebníky,“ varoval.

Ohledně odchodů zaměstnanců řekl, že jedna pracovnice odešla do důchodu právě kvůli novému zákonu a systému. „Další zaměstnanci odchod zvažují,“ uvedl Melzer.

Ani ve Zlíně nevěří, že se systém během měsíce rozjede. „Systém je od počátku tvořen z našeho pohledu někým, kdo neměl žádnou znalost stavebního práva. Chtěl vytvořit jednoduchý systém na složitou agendu, což se evidentně nepodařilo,“ komentoval mluvčí Zlína.

Podle něj se tak úřady vrátily o několik let zpět. „To, že pan ministr chce snížit kvalifikační požadavky na pozice pracovníků stavebních úřadů, je dalším důkazem toho, že nemá povědomí, co tato práce obnáší. Mimo technických znalostí rostou požadavky na právní vzdělávání,“ doplnil.

Nesouhlasí s dehonestujícími vyjádřeními

Tajemnice městského úřadu v Kolíně Monika Pohůnková zdůraznila, že naprosto nesouhlasí s dehonestujícími vyjádřeními ministerstva a především ministra Bartoše na adresu úředníků, „že nejsou ochotni se adaptovat na nové podmínky, že zavedení digitalizace brání a odmítají se nechat proškolit“.

„Naprostý opak je pravdou, všichni mají o školení zájem, školí se i ve svém volném čase, vzdělávají se i samostudiem, rovněž se snaží v systému pracovat, jenže narážejí na nepřekonatelné překážky a problémy,“ komentovala Pohůnková.

Současně přidala pohled na školení. „Prezentují nám postup krok po kroku, jak vyřídit určitou otázku. Jenže když se ho pokusíme v ISSŘ naprosto přesně zopakovat krok po kroku, systém nefunguje tak, jak bylo na školení prezentováno,“ popsala tajemnice Kolína.

Oslovené úřady se však víceméně shodují na tom, že stávka by naopak situaci mohla zhoršit. „K jiné formě protestu bychom se zcela určitě připojili, neboť frustrace ze současné situace dopadá na psychiku všech pracovníků,“ uvedla vedoucí odboru stavebního úřadu v Českých Budějovicích Blanka Martiniová.

Snížení úředních úkonů až o 40 procent

Redakce iDNES.cz oslovila ohledně možných odchodů a stávky také ministerstvo pro místní rozvoj. Mluvčí resortu Petr Waleczko redakci zaslal komentář ministra Bartoše ze sociální sítě X.

V něm politik v minulém týdnu uvedl, že o obavách zaměstnanců stavebních úřadů v souvislosti s digitalizací mluvil s představiteli odborů. „Personální situace na stavebních úřadech je dlouhodobě špatná – nedaří se obsadit tisíce míst. Náběh nového stavebního zákona a digitalizace je obtížný, ale nakonec povedou ke zlepšení situace,“ napsal Bartoš s tím, že naprosto chápe, že úřady jsou přetížené a jejich pracovníci v nejistotě.

Mluvčí současně doplnil, že personální situaci na stavebních úřadech je v souvislosti s náběhem nového stavebního zákona a digitalizací věnována zvýšená pozornost. Zároveň však poznamenal, že jde o dlouhodobý problém.

„Ministerstvo podniká aktivní kroky k jeho zmírnění. Díky novému stavebnímu zákonu je nyní možné, aby zaměstnanec stavebního úřadu získal potřebnou kvalifikaci takzvaně při práci – do té doby pracuje pod dohledem zkušenějšího kolegy. Ministerstvo také dále jedná o snížení nároků na kvalifikaci úředníků,“ komentoval mluvčí.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos O obavách zaměstnanců stavebních úřadů v souvislosti s digitalizací jsem mluvil s představiteli Odborového svazu státních orgánů a organizací. Děkuji Aleně Gaňové a Davidu Hybnerovi za důležitou zpětnou vazbu. Dohodli jsme se, že ji budeme dostávat pravidelně.



Personální situace… https://t.co/8nsytSPWcC https://t.co/nFUvl9uXPU oblíbit odpovědět

Digitalizace stavebního řízení podle něj umožní získávat data o vytíženosti úřadů. „Díky tomu budeme schopni nastavit výkonnostní financování, v rámci kterého získají úřady peníze navíc za vyšší objem práce,“ řekl dále s tím, že podle studie povedou změny v novém stavebním zákoně ke snížení počtu úředních úkonů na menších stavebních úřadech až o 40 procent.

„Na základě zpětné vazby a jejich požadavků dochází postupně k úpravám informačních systémů a vedle toho pokračuje jejich standardní plánovaný rozvoj. Velké části požadavků už MMR společně s dodavateli vyšlo vstříc,“ komentoval Waleczko.

Změny podle jeho slov povedou k výraznému zrychlení a automatizace práce. „Kromě toho resort v letních měsících zorganizoval novou sérii školení, webinářů a zveřejnil také aktualizované manuály a návody, které popisují vedení řízení v novém systému krok po kroku,“ dodal.