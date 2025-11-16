Obavy z nové vlády i nedostatek úředníků. Digitalizace stavebního řízení stále vázne

Už více než rok měla bez potíží fungovat Digitalizace stavebního řízení (DSŘ). Jenže hned po spuštění nastaly problémy. Byť takzvaný bypass systémů stav částečně stabilizoval, podle úřadů situace stále není ideální. Chybí pracovníci a úředníci také poukazují na komunikaci s ministerstvem a zmiňují rovněž nejistotu z nové vlády.
ilustrační snímek

ANO již v minulosti avizovalo, že pokud bude v budoucí vládě, provede změny ve stavebním zákoně. Ve čtvrtek pak hnutí oznámilo, že novou legislativu má již připravenou. Měla by zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb.

Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Novou podobu zákona vítají Hospodářská komora ČR a Asociace developerů.

„Nic horšího jsme nezažili“

Jenže, jak zjistila redakce iDNES.cz, z možných změn mají obavy stavební úřady napříč republikou.

ANO dá trestní oznámení kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení

„Vzhledem k prohlášení znějících v médiích k dalšímu novému stavebnímu zákonu a digitalizaci je zřejmé, že se budoucnosti a dalších změn po zkušenostech z roku 2024 obáváme,“ uvedla vedoucí odboru stavebního úřadu v Českých Budějovicích Blanka Martiniová.

Nejistota panuje i v dalších městech, například ve Zlíně, Liberci, Ústí nad Labem či Benešově. „Obáváme se další změny, protože nic horšího než stav a paralyzování úřadu, kterého jsme byli svědky od července 2024 do zhruba stejného období roku 2025, jsme ještě nezažili, někteří ani po 30 letech praxe,“ podotkla mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.

Naopak v Olomouci podle vedoucí kanceláře tajemníka Radky Štědré věří, že po zkušenosti z loňského roku v dohledné době nedojde k zásadním zásahům do digitalizace stavebního řízení.

Zřejmě budoucí ministryně pro místní rozvoj z hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová pro iDNES.cz uvedla, že obavy stavebních úřadů chápe.

Největší selhání od revoluce, říká ANO k digitalizaci. Viní celou vládu

„Veškeré změny budou primárně projednávány s úředníky stavebních úřadů, protože chaosu si užili za posledních pár let již dost. Naším cílem je pokračovat v tom, co funguje a stavět na tom další kroky,“ předestřela.

Problémy s hledáním lidí

Stavební úřady také trápí nedostatek pracovníků a stále nedotažené systémy. Problémy popsal například mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

„Situace na brněnském stavebním úřadě se od minulých měsíců příliš nemění. S nastalou složitou situací se snažíme vyrovnat co nejlépe, stav je tedy stabilizovaný, ale ne ideální. Kolegové se stále vypořádávají s obrovským množstvím žádostí dle starého stavebního zákona, kterých bylo téměř 9 tisíc,“ vysvětlil Poňuchálek.

V Brně, ale i v Příbrami a dalších městech se potýkají s nedostatkem úředníků. „Kvůli tomu není možné v současné době zcela dodržovat zákonem stanovené lhůty. Není výjimkou, že jsou stále vyřizovány žádosti podané ještě v loňském roce, tedy před nabytím účinnosti nového stavebního zákona,“ řekla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.

Audit digitalizace stavebního řízení ukázal 32 průšvihů, uvedl Kulhánek

Upozornila také na komplikovanou komunikaci s ministerstvem pro místní rozvoj. „Slíbené metodické pokyny jsou na webových stránkách ministerstva zveřejňovány se zpožděním, případně vůbec. Telefonické spojení je velmi obtížné a na emailové dotazy bývá reagováno jen sporadicky a s výrazným časovým odstupem,“ dodala. Na špatnou komunikaci s ministerstvem poukázal třeba i stavební úřad v Liberci.

V Jihlavě mají za to, že bypass situaci stabilizoval. Mluvčí města Radovan Daněk však opět upozornil na nedostatek lidí. „Zájem o práci na stavebním úřadě není velký,“ potvrdil. Na špatnou personální situaci upozorňují také České Budějovice, Liberci či ve Zlíně.

Zrychlit povolování staven

Ohledně samotného DSŘ podle možné budoucí ministryně Zuzany Schwarz Bařtipánové z ANO musí nová vláda nejdříve zmapovat stávající stav.

Zrušit tendr na digitalizaci stavebního řízení bylo v pořádku, rozhodl soud

„Bohužel i přes opakované žádosti nebyli zástupci opozice ze strany stávajícího ministra Petra Kulhánka ani předchozího ministra Ivana Bartoše přizváni k jednáním ohledně digitalizace stavebního řízení,“ komentovala. Hnutí ANO podle ní vychází pouze z informací v médiích a od pracovníků stavebních úřadů.

Schwarz Bařtipánová zdůraznila, že prioritou pro budoucí vládu je funkční systém, který ulehčí pracovníkům stavebních úřadů a konečně zjednoduší a urychlí proces povolování staveb.

Na stavební povolení čekají téměř rok i déle. Na digitalizaci už padlo 182 milionů

„Nejdříve musíme stabilizovat procesy a až poté řešit architekturu skutečné digitalizace stavebního řízení,“ dodala možná ministryně pro místní rozvoj.

Za technologický bypass 16 milionů

Redakce se ministerstva dotazovala na kritiku jeho komunikace. „Požadavky uživatelů se zabývá helpdesk DSŘ. Od spuštění systémů v červenci 2024 jich obdržel přes 18 400, přičemž zhruba 18 200 jich už je uzavřeno. Například v týdnu od 6. do 12. října přibylo 178 nových požadavků a za stejnou dobu se jich více než 44 procent podařilo uzavřít,“ reagoval mluvčí ministerstva Petr Waleczko.

Mluvčí také podotkl, že v září a říjnu uživatelé z řad samospráv a stavebních úřadů v průměru ohodnotili systémy digitalizace stavebního řízení 4,56 bodu z 10 možných. Ještě v červnu letošního roku byla průměrná známka jen 3,40.

Za technologický bypass ministerstvo zaplatilo zhruba 16 milionů korun.

