Úřady práce „osiří“, o podporu půjde žádat online. Jurečka uleví i firmám

Mezi největší plánované inovace digitalizačních projektů ministerstva práce a sociálních věcí patří žádosti o zapsání do evidence uchazečů do práci a o podporu v nezaměstnanosti. Možné by to mělo být už od podzimu letošního roku.

„Bavíme se o devátém až desátém měsíci tohoto roku. Bez jakéhokoliv alibismu říkám, že to bude do konce roku,“ sdělil novinářům vrchní ředitel sekce informačních technologií Karel Trpkoš.

Dalším plánovaným projektem je takzvané jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které pomůže státu analyzovat výběry na pojistném průběžně a má zajistit, aby zaměstnavatelé neposílali státním institucím stejné údaje vícekrát. „Tohle považujeme za opravdu velmi důležité. Měsíční hlášení pomůže státu analyzovat data mnohem častěji než doposud,“ uvedl Jurečka.

V plánu je i revize systému dávek, kdy má dojít ke zjednodušení správního řízení. Tento návrh ale nejprve bude muset projít legislativním procesem. Podle ministra Jurečky tento proces začne během dubna.

V roce 2024 je v plánu do inovací investovat téměř jednu miliardu korun, za celý rok 2023 to byla necelá půlmiliarda. „Je jednoduché utrácet peníze, ale je důležité, že je dokážeme utrácet efektivně,“ míní Jurečka.

Podle Trpkoše je ve hře i takzvaná chytrá podatelna, na které by zaměstnanci pošty pouze pomáhali žádost o dávku podat, ale nevyřizovali by ji. Pilotní projekt by měl odstartovat do 1. července tohoto roku a mělo by se jednat o 50 poboček ve třech krajích.

Podle Trpkoše je důležitá práce s daty. Sdělil, že jeho tým je schopný pracovat s daty jinak, než jakým způsobem to dosud stát dělal. Jurečka pro kontext řekl, že na základě dat je ministerstvo například schopné předpovědět, v jakých oblastech bude problém s kapacitou školství a podobně. „Jsme schopni propojovat data jednotlivých ministerstev několik let do minulosti,“ upřesnil ministr.

Vede Praha a Brno

Podle ministra Jurečky digitalizaci pomohl zefektivnit systém JENDA (zkratka pro „Jednoduše na dávky“), který stát představil v roce 2022. Z dat resortu vyplývá, že doba vyřizování žádosti o příspěvek na bydlení je v průměru 30 dnů. Do té doby to bylo 43, dříve dokonce přes 80 dní.

Podle jeho slov je momentálně 37 % služeb dostupných online, za minulý rok se tímto způsobem zpřístupnila například žádost o rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, na bydlení a o důchod.

Díky digitalizaci služeb se podle Jurečky zvyšuje přístupnost služeb i v menších městech, kde nepůsobí úřady fyzicky. Navíc služba podle něj snižuje zátěž na jednotlivé pobočky. „Na pobočkách je menší napětí, což znamená i jejich větší efektivitu,“ myslí si.

Dodal ale, že v republice jsou stále velké rozdíly v ochotě online služby využívat. „Vidíme velký rozdíl v digitální erudici. Na jedné straně máme Prahu a Brno, naopak Karlovarskáý kraj je poslední,“ sdělil novinářům Jurečka.