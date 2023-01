Vyřízení dávek na pražských úřadech zrychlí. Resort spustí digitální linku

Resort práce a sociálních věcí smlouvu s názvem „Vytvoření a zprovoznění pilotní instalace linky pro dávkové vytěžování ručně vyplněných formulářů v prostředí MPSV/ÚP ČR“, zveřejnil v Registru smluv na začátku ledna. Kontrakt za zhruba 1,2 milionu korun i s DPH podepsal se společností KPMG Česká republika, která poskytuje služby spojené s audity, daněmi či poradenstvím a právem.

Úřady práce totiž v posledních měsících čelí obrovské kritice. Důvodem jsou i několikaměsíční zpoždění ve vyplácení některých sociálních příspěvků, jak již redakce iDNES.cz několikrát informovala.

Jurečka chce zjednodušení dávek

Před úřady práce se tak i v mrazech tvoří dlouhé fronty lidí. Největší problém má především hlavní město. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka to před zhruba týdnem komentoval s tím, že zpoždění dávek není vždy na straně úřadu. Někdy si za to podle jeho slov mohou sami žadatelé, kteří pozdě doplní všechny náležitosti.

„Problém tady ale skutečně máme, situace je komplikovaná hlavně v Praze,“ řekl nedávno Jurečka. Úřad práce společně s resortem slibuje především posílení personálních kapacit. Jurečka rovněž před několika dny zmínil práci na digitalizaci a zjednodušení dávek.

Resort chce rozvíjet digitalizaci

Prvním krokem k možné digitalizaci a jisté úlevě pracovníkům na úřadech by mohl být právě pilotní projekt. V současné době musí pracovníci všechna přijatá data přepisovat z elektronických žádostí ručně. Úředníkům má práci usnadnit automatický přepis za využití takzvané robotické automatizace procesů.

„Ověřována bude plně automatizovaná varianta automatizace, při níž systém sám překopíruje data z elektronické žádosti do jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JIS PSV) a úředník následně jen zkontroluje správnost přepsaných dat,“ stálo v zadávací dokumentaci MPSV.

Smlouva uvádí, že pilotní linka bude tvořena jedním scannerem, jednou pracovní stanicí připojenou ke scanneru přes USB. „Na stanici bude SW pro obsluhu scanneru a SW pro dávkové vytěžování nastavený pro dva vybrané vzory formulářů. Dávky oskenovaných formulářů a vytěžené datové věty se budou ukládat do vyhrazeného úložiště,“ uvádí smlouva.

Smlouva MPSV. | foto: iDNES.cz

Mluvčí MPSV Augusta pro iDNES.cz poznamenal, že přestože chce resort digitální kanály nadále rozvíjet a přesunout do nich maximum činností klienta i interakcí s ním, tak úřad práce bude mít vždy klienty, kteří budou chtít podávat žádosti a další náležitosti papírovou formou.

Zkouška bude trvat 2 až 4 měsíce

„Důležité proto je, abychom odstranili nebo výrazně zefektivnili přenos údajů z papíru do informačních systémů. Došlo by tak i ke zrychlení zpracování dávek a příspěvků,“ vysvětlil Augusta.

Zkušební provoz, který bude trvat asi 2 až 4 měsíce, se bude týkat především pražských pracovišť, a to v souvislosti s příspěvkem na bydlení, přídavkem na dítě a rodičovským příspěvkem. „Poté bude samozřejmě následovat vyhodnocení, počítáme ale do budoucna s nasazením po celé republice,“ doplnil Augusta, který současně nastínil, jak by to mohlo vypadat v praxi.

Klient podle jeho slov přijde na kontaktní pracoviště s vyplněnou žádostí a buď ji podá na podatelně, nebo ji probere s poradcem a podá ji jeho prostřednictvím. Poradce žádost a její přílohy poté opatří čárovým kódem a ihned zaregistruje do systému základní údaje. Žádost tak bude včetně příloh digitalizována a její digitální obraz zkontrolován, zda splňuje požadavky na kvalitu.

„Žádost je pomocí optického rozpoznávání znaků automaticky vytěžena a text v jednotlivých polích převeden do datové věty. Obraz i datová věta putují na kontrolní pracoviště, kde je provedena kontrola správnosti vytěžení, případné chyby jsou opraveny. Žádost je automaticky založena do agendového systému, kde probíhá její další zpracování,“ doplnil Augusta.