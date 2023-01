Stát spustí pozitivní kampaň, aby Češi vycházeli s uprchlíky i na trhu práce

Kampaň podle smlouvy, která nese název Realizace komunikační kampaně k integraci ukrajinských uprchlíků na českém trhu práce a je dostupná na webu Registru smluv, bude využívat již zveřejněné vizuály ze Začít společně (ukázka ve videu níže). Kampaň pro resort tak nyní chystá Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice.

„Účelem kampaně je podpořit pozitivní vnímání integrace v oblasti trhu práce ze strany české veřejností,“ stojí dále ve smlouvě. Mluvčí resortu Jakub Augusta pro iDNES.cz doplnil, že resort na kampani spolupracuje s nevládními organizacemi. Mezi nimiž jsou například Charita České republiky, Člověk v tísni nebo ADRA. Cílem kampaně je podle resortu podpořit úspěšné zapojení uprchlíků na trhu práce a informovat o něm.

Ukazují, v čem mohou být přínosem

„Portál Začít společně na jednom místě dává do kontextu data o uprchlících a o jejich postavení v české společnosti. Jsou zde také autentické příběhy zpracované do spotů, které jsou k dispozici přímo na webu kampaně,“ doplnil Augusta.

Právě daná videa a tematické vizuály jsou určeny podle jeho slov primárně pro sociální sítě. „Přináší vysvětlení, proč k nám uprchlíci přicházejí a ukazují, v čem mohou být pro českou společnost přínosem,“ komentoval pro iDNES.cz.

Jeden ze spotů například vyvrací názor, že uprchlíci nepracují a jenom berou dávky. „Tři čtvrtiny uprchlíků mají práci. Zatímco uprchlíci získali humanitární dávku v hodnotě 6krát 5 tisíc korun, ale aktuálně jsou vyřazení z národního systému sociální podpory. Každá domácnost ubytovávající Ukrajince si naopak může zažádat o každoměsíční příspěvek 3 tisíce korun za ubytovaného,“ píše web Začít společně, který vyvrací některé mýty okolo uprchlíků.

Stránka také vysvětluje, že uprchlíci neberou českým lidem práci. „Čím stabilnější mají podmínky, tím spíše se budou začleňovat a učit česky. Velká část ukrajinských uprchlíků vyčkává, jak dopadne válka a zda se budou moci vrátit domů,“ zdůrazňuje web.

Uprchlíků, kteří podle Augusty přicházejí z Ukrajiny a mají práci, bylo na konci loňského roku téměř 100 tisíc. „Od začátku války si u nás našlo práci celkem téměř 170 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Dlouhodobý trend je takový, že počty zaměstnaných ukrajinských uprchlíků rostou, zatímco počet příjemců dávek klesá,“ podotkl Augusta z MPSV.

Zaměstnavatelé jsou spokojeni

Nejčastěji podle jeho slov působí v nízkokvalifikovaných profesích. Jejich vzdělání, zkušenosti a dovednosti ale mohou mít mnohem větší potenciál. „Z našich aktuálních reakcí od zaměstnavatelů navíc vyplývá, že jsou v drtivé většině s těmito zaměstnanci velmi spokojeni,“ doplnil mluvčí s tím, že příchod Ukrajinců Česku pomohl také řadu věcí urychlit, například digitalizaci.

Například humanitární dávka a solidární příspěvek jsou plně elektronicky vyřizované. „Ukázalo se také, jak důležité jsou například flexibilní úvazky pro rodiny s malými dětmi,“ dodal Augusta.

Kromě začlenění do zaměstnání resort také ve spolupráci s UNICEF vyhlásil novou dotační výzvu na podporu a začleňování rodin z Ukrajiny.

„Podpořené služby se mají zaměřovat na vytvoření aktivit pro nejmenší děti do 6 let a komplexní podporu jejich rodin – od tlumočnických služeb a jazykových kurzů, přes aktivity podporující slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj rodičovských kompetencí až pro doprovázení na úřady, pomoc při zápisech dětí do školek a škol, poskytování sociálních služeb či psychosociální podpory,“ uvádí tisková zpráva resortu.

Dotace podle něj může být využita také na aktivity podporující integraci a adaptaci rodin, komunitní setkávání a vzájemnou podporu v rodičovských skupinách.

„Chceme touto cestou pomoci nejen rodinám, které z jejich domovů vyhnala válka, ale i samosprávě a organizacím zaměřujícím se na podporu rodinného života, které se zásadní měrou podílí na tom, že se uprchlíci u nás zapojují do společnosti. Je to důležité hlavně pro maminky s malými dětmi,“ komentoval výzvu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.