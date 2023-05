Stát nechá otestovat emoce Čechů, aby věděl, jak vnímají důchodovou reformu

Zpomalení růstu penzí nebo přizpůsobení důchodového věku délce dožití. To jsou dvě z hlavních změn, s nimiž počítá plán důchodové reformy, kterou představil v minulém týdnu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Právě k chystané důchodové reformě jeho resort na konci minulého týdne spustil kampaň. „MPSV záleží na tom, aby lidé získali co nejlepší přehled o podobě nové důchodové reformy. Spustilo proto informační kampaň. Ta nejprve prošla testováním tak, abychom zajistili maximální srozumitelnost komunikace a plánovaných změn,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí resortu Jakub Augusta.

Dotkne se každého

Kampaň však není jedinou záležitostí. Jurečkův resort na začátku května v Registru smluv zveřejnil kontrakt se společností Behavio Labs, která má do konce roku zajistit online detekci emocí pomocí neurometod, kvantifikované celkové emoční reakce či reakce na vizuály a články k důchodové reformě. Celkově za to zaplatí 605 tisíc korun s DPH.

Smlouva o zajištění testování. | foto: Registr smluv

„Taková komplexní změna v důchodovém systému je naprosto výjimečná a dotkne se každého. Proto necháváme testovat naši komunikaci, což je u velkých informačních kampaní naprosto standardní,“ doplnil Augusta.

Součástí nejnovějších metod je podle něj tedy i zaměření se na emoce například u podoby informačních vizuálů. „Protože i emoce ovlivňují to, jak dobře si lidé potřebné informace zapamatují,“ komentoval dále mluvčí MPSV.

Jakou emoci u vás vzbuzuje důchodová reforma? celkem hlasů: 281 Radost 1 %(4 hlasů) Vztek 61 %(172 hlasů) Nadšení 1 %(2 hlasů) Zklamání 8 %(23 hlasů) Příjemné vzrušení 3 %(8 hlasů) Lhostejnost 2 %(5 hlasů) Smutek 1 %(3 hlasů) Odpor 13 %(36 hlasů) Vůbec nic 6 %(17 hlasů) Něco jiného 4 %(11 hlasů)

Není to jen o státu samotném

Symbolem kampaně, kterou resort spustil, je motiv puzzle, který celou komunikaci provází. „Ukazuje, že všichni společně nyní skládáme budoucnost nás i dalších generací. Kreativní koncept vlídným tónem ujišťuje, že důchody díky reformě budou nejen pro stávající generaci, ale i pro ty, které přijdou po nás,“ podotkl Augusta.

Podle něj ministerstvo předkládá fakta a staví především na sounáležitosti i solidaritě. „Zároveň připomínáme, že to ale není jen o státu samotném – svůj díl zodpovědnosti za zajištění se na stáří zůstává i na každém z nás,“ doplnil s tím, že kampaň je plánována pro televizi, rádio, online, outdoor i tisk a to během května a června.

Autorem kreativního konceptu a návrhu celé kampaně včetně mediálního mixu a výroby všech formátů je agentura Dentsu Czech Republic, Maximální celková částka činí podle MPSV 1 995 000 korun bez DPH.

Mediální prostor po celou dobu trvání kampaně zajišťuje agentura Omnimedia, která byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny v rámci veřejné soutěže uskutečněné pomocí Dynamického nákupního systému (DNS) ministerstva vnitra. Celková částka je 13 896 822 korun bez DPH.

„Tento postup je výhodný zejména díky požadavku na transparentnost a nejnižší možnou cenu za nákup mediálního prostoru. Věříme, že takto zásadní celospolečenská změna si zaslouží důkladné a správné vysvětlení. A potřebujeme mít jistotu, že je komunikace srozumitelná všem cílovým skupinám obyvatel,“ komentoval dále Augusta z MPSV a současně dodal:

„Věříme, že takto zásadní celospolečenská změna si zaslouží důkladné a správné vysvětlení. A potřebujeme mít jistotu, že je komunikace srozumitelná všem cílovým skupinám obyvatel.“

Kampaň k důchodové reformě, kterou MPSV spustilo v minulém týdnu. | foto: MPSV

Reforma počítá s tím, že nově se bude věk do důchodu automaticky měnit na základě doby dožití. Konkrétní věk bude každoročně aktualizovat Český statistický úřad.

Každý se ho dozví v okamžiku dovršení padesáti let věku. Z roku na rok se však bude moci zvednout hranice pro odchod do penze maximálně o dva měsíce.

„Průměrná doba pobírání důchodu by měla být 21,5 roku, což je doba, která je teď,“ uvedl nedávno Jurečka. Mělo by začít platit od roku 2026. Během deseti let se postupně upraví vzoreček pro výpočet nových důchodů. I novým důchodcům tak penze porostou, ale ne taky rychle, jak by se zvyšovaly podle současných pravidel.

Při předčasném důchodu nebude možné pracovat, odchod do něj bude možný po 40 letech placení pojistného. Nebo po 45 letech za výhodnějších podmínek – s polovičním krácením.

Mimo jiné výchovné ve výši 500 korun na dítě k důchodu zůstane zachováno. To však podle Jurečky řeší především problémy z dřívější doby, kdy se čas strávený péčí o dítě podepsal na nízkých důchodech.

Ministr Jurečka by rád měl všechny detaily důchodové reformy dořešené do podzimu, tak aby se materiál dostal na vládu ještě před koncem roku. Do Sněmovny by pak měly změny v penzích zamířit v první polovině roku 2025 tak, aby mohly začít platit od ledna 2026.