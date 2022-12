Změny v dávkách. Peníze dáme jen uprchlíkům bez příjmů, navrhuje resort

Humanitární dávka nyní činí 5 000 korun. Mají na ni nárok lidé bez bezplatného ubytování se stravou a hygienickými potřebami. Vyplácí se jim za měsíc, kdy získali vízum k ochraně. V případě potřeby mohou pětitisícový příspěvek pobírat ještě pět měsíců, poté se snižuje na životní minimum.

„Humanitární dávka bude nově již od prvního měsíce navázána na výši životního minima, která odpovídá částce nutné k zajištění základních životních potřeb,“ uvedlo ve zdůvodnění ministerstvo práce.

Životní minimum se od ledna zvyšuje. Podle návrhu by tak humanitární dávka pro dospělé měla činit 4 860 korun a pro děti 3 490 korun. Pro seniory a invalidy by podpora měla být vyšší, odpovídat by měla 1,5násobku minima. Pro lidi nad 65 let a invalidní dospělé by tak měla dosahovat 7 290 korun, pro děti 5 235 korun.

Podporu od státu by mohli dostat uprchlíci, jejichž příjem nedosahuje ani výše humanitární dávky. Samotný dospělý uprchlík by tak měl mít měsíčně z výdělku či penze méně než 4 860 korun a matka se dvěma potomky méně než 11 840 korun, tedy částku menší než součet humanitárních dávek pro ni a její děti.

Při posuzování by se zohledňovala mzda v Česku i příjmy z Ukrajiny, a to i z tamních dávek. Nezapočítávaly by se české podpory na bydlení či peníze od dětského fondu UNICEF. Po půl roce by úřady přezkoumaly, zda existují překážky pro zapojení na trh práce, tedy jestli člověk nepečuje o malé dítě, není v penzi či nestuduje.

„V případě, že tomu tak není, bude od sedmého měsíce poskytována humanitární dávka ve výši existenčního minima. Tato úprava vychází z požadavku na větší participaci osob s dočasnou ochranou na hrazení svých životních nákladů a na integraci,“ uvedlo ministerstvo. Existenční minimum bude od ledna 3 130 korun.

Evidence zaměstnaných uprchlíků

Příchozí budou moci žádost o první dávku podat elektronicky i na papírovém formuláři. Poté budou moci o podporu žádat už jen on-line. Zaměstnavatelé budou muset uprchlíky s vízem k ochraně, které přijmou do zaměstnání či na dohodu, hlásit České správě sociálního zabezpečení.

Ta pracovníky zařadí do evidence zaměstnaných s vízem k ochraně v registru nemocenského pojištění. Úřad práce kvůli ověření příjmu může po zaměstnavateli chtít potvrzení o výdělku.

V říjnu úřady práce podle údajů ministerstva vyplatily humanitární dávky 142 tisíc dětí a dospělých. Výdaje činily 651,2 milionu korun. Pokud by počet příjemců zůstal stejný, měsíčně by bylo podle resortu potřeba 600 až 650 milionů korun. Autoři návrhu podotkli, že v resortním rozpočtu na příští rok tyto peníze nejsou a bude nutné je tam přidat.

Podle ministerstva příjemců humanitární dávky postupně ubývá. Naopak rostl počet zaměstnaných lidí s vízem k ochraně.