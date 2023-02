Stát chce šetřit na seniorech, péči ať doplatí potomci. Svolných je čtvrtina

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) před několika měsíci společnosti Moore Advisory CZ zadalo úkol, aby zjistila ochotu lidí v pobytových sociálních službách – v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením či domovech se zvláštním režimem – více se podílet na placení svého pobytu. Současně měla společnost také zjistit, zda mají lidé příbuzného, který by na jejich pobyt mohl přispívat.

Z průzkumu nakonec vyplynulo, že většina dotázaných takového člověka v okolí má. Analýza také zjišťovala možnou ochotu příbuzných či finanční možnosti samotných lidí v pobytových sociálních službách.

Alimenty na rodiče

Analýza navrhuje, aby se na pobytu seniora v domově pro seniory či podobném zařízení, pokud nemá dostatek peněz na platbu za ubytování a jídlo, podílel prioritně okruh lidí, takzvané „osoby povinné výživou“. Mezi ně patří děti, manžel či manželka. Šlo by tak o „alimenty na rodiče“, případně na partnera.

Postup při posuzování příjmů. | foto: MPSV

Dnes, pokud seniorům nestačí vlastní důchod na pokrytí výdajů v zařízení, ve kterém pobývají, dostanou o této skutečnosti potvrzení a podle něj jim pobytová služba sníží platbu. „Průměrně jde o 1 575 korun měsíčně, mediánová hodnota činí 1 388 Kč. Tyto platby pokrývá dotací daný kraj,“ uvádí analýza s tím, že k částkám došla průzkumem mezi zařízeními.

Právě peníze chybějící v příjmu důchodce by se nově přenesly na jeho blízké. Zvažovaná varianta ale pamatuje i zde na omezení. V krajním případě by nesměly tyto „alimenty“ tvořit více než 20 procent příjmu člověka, který je platí.

Limity plateb vyživovací povinnosti Parametr Jedna vyživovací povinnost Dvě vyživovací povinnosti Tři vyživovací povinnosti Více vyživovacích povinností Vyživující osoba žije v obci s méně než 1 999 obyvateli 20 % 18 % 16 % 14 % Vyživující osoba žije v obci s 2 000 až 9 999 obyvateli 18 % 16 % 14 % 12 % Vyživující osoba žije v obci s 10 000 až 49 999 obyvateli 14 % 12 % 10 % 8 % Vyživující osoba žije v obci s více než 50 000 obyvateli 13 % 11 % 9 % 7 %

Analýza MPSV procenta stanovovala podle mediánových příjmů a výdajů domácností. Pokud bychom vzali například domácnost v nejmenších obcích a případ jedné vyživovací povinnosti, mohla by být až do výše 2 775 korun měsíčně, což je dvojnásobek toho, co nyní doplácí z dotací kraje.

Například ředitelka plzeňského domova pro seniory Milada Brašnová pro iDNES.cz uvedla, že praxi spolufinancování sociální služby ze strany rodiny, pokud důchod seniora nedosahuje požadované výše úhrady, využívají jako formu dobrovolného příspěvku již 11 let.

„Máme pozitivní zkušenosti. Pouze méně než 10 procent uživatelů naší služby v současné době žádá o snížení platby, zároveň rodina je ochotna uzavřít smlouvu o spolufinancování do plné výše úhrady,“ uvedla ředitelka Senior residence Terasy.