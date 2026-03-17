Ministerstvo podalo trestní oznámení na nemocnici v Olomouci kvůli defibrilátorům

„Zjištění, která máme aktuálně k dispozici, jsou natolik závažná, že odůvodňují neprodlené prověření orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Oznámení podal resort Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Více podrobností nechce uvádět kvůli aktuálnímu policejnímu vyšetřování.
Ministerstvo zdravotnictví v uplynulých dnech zajistilo interní listinné důkazy a datové podklady, které ukazují na neobvykle vysoké objemy vykazované invazivní péče na daném pracovišti.
„Ochrana zdraví a bezpečnosti pacientů“
Podle zajištěných materiálů existuje důvodné podezření na možné systémové obcházení indikačních kritérií při implantacích kardioverterů-defibrilátorů (ICD), případné účelové úpravy zdravotnické dokumentace a nestandardní postupy při realizaci klinických studií.
„Naší absolutní prioritou je ochrana zdraví a bezpečnosti pacientů,“ uvedl dále ministr zdravotnictví.
Podle něj nelze tolerovat jakékoli podezření, že by pacienti mohli být vystavováni invazivním zákrokům bez jednoznačného medicínského opodstatnění, natož aby docházelo k manipulaci se zdravotnickou dokumentací za účelem neoprávněného čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění.
„Ministerstvo poskytuje v dané věci policii maximální součinnost,“ dodal Vojtěch.
Ministerstvo v tiskové zprávě doplnilo, že nebude k probíhajícímu vyšetřování do jeho ukončení poskytovat další podrobnosti.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.
Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD. Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.