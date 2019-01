Stát chystá změny v dávkách na topení pro chudé, zvýhodní ekologická paliva

V Moravskoslezském kraji omezují podniky výrobu, meteorologové lidem radí nevycházet. Tam a částečně i ve Zlínském a Olomouckém kraji platí od začátku týdne smogová situace. Může za to mráz v kombinaci s kouřem z továren, z výfuků aut a z komínů domácností. Moravskoslezský kraj je na tom s čistotou vzduchu nejhůře, současně je to jeden z nejchudších regionů. Místní do kotlů přikládají levná a nekvalitní paliva. Zpravidla hnědé uhlí.



To chce ministerstvo životního prostředí změnit. „Je jasné, že stát jako poskytovatel dávky bude chtít motivovat lidi, aby přecházeli na ekologičtější způsob topení. Jinými slovy, bude nižší příspěvek na uhlí než na plyn, popřípadě biomasu,“ nastínil ministr životního prostředí Richard Brabec.



Takzvaný příspěvek na pevná paliva je součástí dávky na bydlení. Tu pobírá přibližně 182 tisíc domácností.

„Příspěvek je potřeba přenastavit tak, aby motivoval k čistším palivům. V tuto chvíli je paušální, takže motivuje ke koupi nejlevnějšího paliva, což je ve většině případů hnědé uhlí nebo nekvalitní nevysušené dřevo,“ upozorňuje ekolog Jiří Koželouh z organizace Hnutí DUHA.

Ministerstva spolupracují na změně dávek

Ministerstvo životního prostředí proto oslovilo ministerstvo práce, aby společně zvážila změnu této dávky.

„Diskutujeme, jakým způsobem motivovat lidi, kteří berou podporu doplatků na energie, a jak odstupňovat výši této dávky podle ekologie zdrojů,“ sdělil Brabec.



Ministerstvo práce potvrdilo, že odborníci z obou ministerstev o možné změně příspěvku na vytápění jednají. Než se však do změny dávky pustí, chtějí si zjistit, kolik z oněch 182 tisíc domácností peníze skutečně využívá na nákup paliv. „Zanalyzujeme si teď počet lidí, kterým se na pevná paliva prostřednictvím příspěvku na bydlení přispívá. Pak zvážíme efektivitu úpravy dávkové podpory,“ uvedla mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.



Příspěvek na bydlení je totiž obecná dávka, která kromě nákladů na energie zahrnuje například peníze na nájem. Nárok na ni mají domácnosti s nižšími a středními příjmy. Nejde nutně jen o ty, kdo pobírají minimální mzdu.

Příspěvek na pevná paliva Výše dávky za měsíc Jednočlenná domácnost: 781 Kč

Dvoučlenná domácnost: 1 068 Kč

Tříčlenná domácnost: 1 397 Kč

Čtyřčlenná a větší domácnost: 1 727 Kč

Je součástí příspěvku na bydlení. Nárok má rodina, jejíž náklady na bydlení jsou vyšší než 30 či 35 procent jejích příjmů.



Týká se lidí, kterým na bydlení padne zhruba třetina jejich příjmů. „Zároveň platí, že náklady na bydlení, které se pro dávku uznávají, jsou stropovány průměrnými náklady pro byt určité velikosti v obci s určitým počtem obyvatel,“ vysvětluje Eckhardová. Analýza má být hotova do konce letošního roku. Brabec věří, že ji stihnou ještě dříve.

O kolik by měl být příspěvek na uhlí nižší než na dřevo, případně plyn či biomasu, zatím ministerstva jasno nemají. Ani o tom, jak by si představovala kontroly, jestli dotyčný do kotle skutečně přihazuje palivo, na které dostává od státu peníze.

„Pokud by domácnost žádala příspěvek na plyn, bylo by to jednoduše zkontrolovatelné. Plynárna vystaví fakturu. V případě nákupu dřeva může být problém. Bylo by potřeba to dokazovat konkrétními účty, ale pak by zase mohl člověk kupovat dřevo pro souseda,“ míní Koželouh, který jinak záměr vítá. Podle ministerstva práce je však ještě předčasné se o podobě kontrol bavit.

Kdo topí ve starém kotli

Pro ministerstvo životního prostředí je změna dávky jedním z kroků, jak přimět lidi, aby postupně upouštěli od topení uhlím, a tím přispívali k čistšímu ovzduší. Od září 2022 už navíc lidé nebudou moct topit ve starých neekologických kotlích na pevná paliva první a druhé emisní třídy pod pokutou 50 tisíc korun. Těchto kotlů může být v Česku až 300 tisíc.

Od roku 2016 platí pro všechny domácnosti s kotli na pevná paliva povinnost revize. Původně si ji měly domácnosti nechat udělat každé dva roky, po legislativní úpravě jednou za tři roky. Kdo tedy nestihl revizi v minulém roce, musí ji mít letos. Jinak domácnost čeká pokuta 20 tisíc korun. Ministerstvo současně plánuje spustit centrální registr revizí. Vedení obce bude mít možnost se do něj podívat a zjistit, kdo na jejich území vlastní kotel nesplňující minimální revizní třídu.