Obrana chce zprostředkovávat práci odcházejícím vojákům, žádá změnu zákona

Ministerstvo obrany (MO) žádá o možnost zprostředkovávat práci vojákům, kteří odcházejí do zálohy či v ní už jsou. Chtělo by je získat pro český obranný průmysl a využít jejich zkušenosti. Nabízet chce zaměstnání ve státních firmách či institucích. Požaduje proto doplnění potřebných ustanovení do zákona.