Obrana uzavřela smlouvu na nákup 14 tanků Leopard. Vyjdou na 4 miliardy

Všech 14 tanků bude podle úřadu české armádě dodáno do konce roku 2026.

Česko už dříve od Německa dostalo darem 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovina dorazila do ČR v letech 2022 a 2023, všech 28 darovaných tanků by podle ministerstva měla česká armáda převzít do konce roku 2025. Celkem by tak měla mít 42 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla.