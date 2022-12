Obrana chystá nákupy protitankových střel. Vyrábět se budou v Česku

Ministerstvo obrany se chystá na nákup protitankových střel. Smlouva s dodavatelem by měla být podepsána do konce února příštího roku. Součástí je i přenos výroby do Česka. O tom, kdo střely nakonec dodá, ale stále není jasno.