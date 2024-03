Gripeny pro Česko až do roku 2035. Smlouva se může uzavřít ještě letos

Dodatek smlouvy na prodloužení pronájmu gripenů do roku 2035 by mohl být uzavřen do konce letošního roku, Česko se Švédskem nyní vede předběžné tržní konzultace. Pronájem gripenů byl jedním z hlavních témat schůzky prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce se státním tajemníkem švédského ministerstva obrany Peterem Sandwallem.