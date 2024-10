Tanky nejedou, chybí díly i výstroj, vytkla kontrola vojsku. Byl covid, hájí se

„Ministerstvo například dosud nezavedlo systém objednání a distribuce výstroje, který by zjednodušil a urychlil její výdej pro všechny příslušníky armády. Nenakoupilo ani dostatečnou zásobu některých druhů výstroje,“ informuje NKÚ o zjištěných nedostatcích.

V kritice obrany však dále pokračuje. „Dále neplnilo stanovenou provozuschopnost tanků a nezajistilo přiměřenou zásobu náhradních dílů pro jejich opravy. Obnova a modernizace vojenských areálů neprobíhá podle plánů a hrozí, že ministerstvo nestihne vybudovat zázemí pro nakupovanou vojenskou techniku,“ dodává dále.

Stále nestojí například nové garáže pro budoucí samohybné houfnice Caesar, které nahradí zastaralé houfnice Dana. Ty armáda v řadě případů dodala na Ukrajinu. Dvaašedesát nových děl vyjde na více než deset miliard korun a armáda je získá v nadcházejících dvou letech.

Obrana zjištěné nedostatky omlouvá pandemií a také dlouhodobým podfinancováním armády. „Peníze určené v letech 2019 až 2023 na výstroj jsme nemohli v odpovídající výši vyčerpat kvůli celosvětovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 a kvůli následným skokovým zvýšením inflace a cen energií,“ uvedl mluvčí obrany Karel Čapek.

Garáže budou, slibuje obrana

Podle mluvčího se výstavba nových garáží dělostřelecké techniky připravuje. „Projekt i peníze na vybudování garáží pro nově pořizované houfnice jsou připraveny a připravujeme vyhlášení veřejné soutěže na výstavbu,“ vysvětlil Čapek.

S argumentací armády ale nesouhlasí vojenský expert Martin Šiška. „Připadá mi, že covid ve své nejhorší fázi tu máme dodnes, když vidím vyjádření obrany k nákupům a průtahům v realizaci. Na armádní infrastruktuře je obrovský dluh, stejně tak na vybavení a výstroji. Kdyby se stejným způsobem chovala jakákoliv civilní firma, zkrachuje,“ hodnotí.

Tank T-72M4 CZ české armády na Dnech NATO v Ostravě

Náhradní díly pro tanky T-72 s ohledem na válku na Ukrajině nebylo možné zajistit a proto obrana nakupuje pouze takzvané soupravy, které obsahují jen omezený počet dílů. Neumožňují tak například kompletní výměnu systémů zaměřování, řízení palby a tak podobně.

„Zajištění náhradních dílů pro tanky T-72 zkomplikovala situace na trhu, kdy byla nejprve výroba některých dílů u subdodavatelů ukončena, později pak trh vyčerpaly dodávky pro ukrajinskou armádu. Do vyhlášené zakázky se bohužel opakovaně žádný dodavatel nepřihlásil. Protože přecházíme na nový bojový tank, budeme pořizovat už jen soupravy náhradních dílů,“ dodal Čapek.

Problematické je podle něj i navýšení opravárenských kapacit kvůli nedostatku personálu.

Výstrojní eshop stále v nedohlednu

Obrana reaguje i na kritiku kontrolorů, kteří tvrdí, že ministerstvo neúčelně vynaložilo prostředky na objednávkový systém výstroje, který dodnes není funkční. Navíc v armádních skladech letos v březnu chybělo podle NKÚ 19 procent výstroje, jako jsou letní boty, reflexní bundy, nehořlavé zimní kombinézy či zásahové vesty.

„Spuštění Elektronického objednávání výstroje je naplánováno v pěti fázích. Zkušební provoz by měl být ukončen v březnu 2025. I jeho start ovlivnila pandemie, kdy určení pracovníci z IT plnili tehdy prioritní úkoly v jiné oblasti. V současné době je do systému zapojeno téměř sto procent vojáků. Vytvoření zásilkové služby je závislé na výstavbě nové skladovací haly, k čemuž dojde v příštích letech,“ shrnul nedostatky a jejich nápravu Čapek.

S tím ale nesouhlasí vojáci na sociálních sítích. „Zkouší to dvacet let. Navíc ne každý voják se dostane k šisu, tak k čemu to bude,“ píše jeden z vojáků ve skupině Vše o ozbrojených silách.

Štábní informační systém (ŠIS) je vnitřní, intranetový systém, ke kterému mají přístup vojáci na svých pracovištích, pokud mají k dispozici počítač. Ten ale není dostupný všem, či se o jeden počítač dělí více vojáků.

Že se spuštění e-shopu blíží, psal už v roce 2019 odborný web CZDEFENCE: „Patnáct let příprav míří do finále. Armáda České republiky spouští výstrojní e-shop. Vojáci se tak konečně dočkají objednávkového systému, kde bude možné objednat výstrojní součástky, oblečení a obuv. V běžném civilním životě běžná věc, ovšem v armádě si na to naši vojáci museli několik let počkat.“

Nyní musí vojáci pro výstroj do jednoho ze čtyř skladů v Brně, Vyškově, Praze a v Táboře. Oproti armyshopům armádní výstrojní systém nebude obsahovat tisíce či desetitisíce položek, ale pouze stovky, včetně velikostních variant.

Maskovací vzory Armády ČR, včetně vzoru MAD21, který by se měl k vojákům dostat v roce 2027. Nahradí tak třicet let starý vzor 95.

Nejvyšší kontrolní úřad se po kritice zmíněného výstrojního eshopu, budování infrastruktury, či zajištění výstroje a náhradních dílů na vojenskou techniku připravuje na další dlouhodobou kontrolu.

Podle webu NKÚ chtějí kontroloři prověřit, zda ministerstvo obrany vynakládalo peníze určené na protivzdušnou obranu účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s předpisy. Termín ukončení kontroly je naplánován na srpen příštího roku.