Mezinárodní konference o obraně se letos konala v hlavním městě potřetí, podruhé s finanční podporou české vlády. Loni i letos kabinet uvolnil na organizaci akce 1,875 milionu eur (45,5 milionu korun).
„Nyní, s ohledem na nutnost hledat úspory finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, ministerstvo obrany navrhuje peněžní dar Mezinárodnímu institutu strategických studií na pořádání konference v roce 2027 již neposkytovat,“ píše se v návrhu úřadu ministra Jaromíra Zůny (za SPD).
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Mezinárodní institut strategických studií, britský think-tank fungující od roku 1958, čerpal podporu ze státního rozpočtu od roku 2025. Loni v dubnu s ním vláda Petra Fialy (ODS) uzavřela darovací smlouvu, kterou se zavázala financovat částkou 1,875 milionu eur akci tři roky po sobě, tedy v letech 2025 až 2027.
„V souvislosti s (...) rozhodnutím české strany neposkytnout peněžní dar na uspořádání třetího ročníku konference v roce 2027 bude darovací smlouva vypovězena,“ stojí v dokumentu. Podle serveru bude jednání vlády o tomto bodu formalitou, v návrhu rozpočtu na příští rok už jsou tyto peníze z kapitoly obrany určené na jiný účel, konkrétně na pokrytí „potřeby dopadů valorizace platů“.
Konferenci v minulosti navštívili nejvyšší představitelé mezinárodních či evropských aliancí a jejich členů. Na prvním ročníku Prague Defence Summitu roku 2024 vystoupil i prezident Petr Pavel. Další rok byl mezi řečníky generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Typická byla účast vysokých představitelů ministerstev obrany aliančních zemí, jako jsou Německo, Itálie či Velká Británie.
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Letos byl mezi řečníky vedle českého ministerského předsedy Andreje Babiše (ANO) velitel Společného velitelství podpory a logistiky NATO Kai Rohrschneider, předseda Vojenského výboru Evropské unie Seán Clancy nebo zástupce náčelníka pro vesmírné operace Vesmírných sil Spojených států Paul Godfrey.