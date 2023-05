Resort navrhl zákon, který má kulturním institucím pomoci s hospodařením

Ministerstvo návrh předloží do připomínkového řízení vládě v polovině letošního roku, nabýt účinnosti by měl k 1. červenci 2024.

„Zákon o veřejné instituci v kultuře se u nás řeší už mnoho let a přesto, že už jej několik vlád v minulosti slibovalo, nebyl doposud přijat. Přitom jde o důležitou právní normu, která by kulturním institucím mnohé zjednodušila a pomohla jim v dalším rozvoji. Zvýší jejich autonomii v oblasti dlouhodobého plánování. Vícezdrojové financování prospěje zejména kulturním institucím v regionech, například městské divadlo by mohl významně podporovat i kraj. Žádná z kulturních institucí ale nebude nucena k nové právní subjektivitě, vše bude na bázi dobrovolnosti,“ uvedl ministr kultury Baxa.

Zákon o veřejných kulturních institucích by měl zavést nový druh právnické osoby pro oblast poskytování veřejných kulturních služeb. Zakotví veřejnou kulturní instituci jako zvláštní typ ústavu představující alternativu ke stávajícím příspěvkovým organizacím.

O transformaci příspěvkových organizací může rozhodnout jejich zřizovatel. Transformace tří desítek příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem kultury není podle ministra Baxy prioritou.

„Ten zákon je určen pro instituce živého umění, takže se tím pádem výrazně redukuje počet potencionálních příspěvkových organizací ministerstva kultury vhodných k transformaci. Ve chvíli, kdy zákon bude schválen, si v rámci ministerstva uděláme detailní odbornou debatu o tom, kterým našim institucím živého umění by ten zákon mohl pomoci,“ zdůraznil Baxa.

Veřejná kulturní instituce může být založena státem, krajem nebo obcí. Transformace stávajících příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce bude ze strany zřizovatelů dobrovolná. Nadále se počítá i se zachováním právní formy příspěvkových organizací, o které musí pečovat stát ze zákona.

Nejvyšším orgánem veřejné kulturní instituce bude správní rada, kterou jmenuje zakladatel, statutárním orgánem bude ředitel volený správní radou, kontrolním orgánem pak dozorčí rada rovněž jmenovaná zakladatelem.

Podle předsedy Asociace profesionálních divadel Stanislava Moši má nově vzniklá právní forma zejména eliminovat problémy, jako je zastaralý model financování a nakládání s penězi, včetně odměňování výkonných umělců. „Asociace profesionálních divadel a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů řeší alternativy vedení a financování kulturních organizací jako klíčové téma desítky let,“ podotkl Moša.

Ministerstvo připravilo návrh zákona s využitím vyhodnocení a podkladů Asociace profesionálních divadel. Spolupracovalo na něm s ministerstvem financí i se zástupci odborné veřejnosti. Potřeba zákona je ukotvena i v programovém prohlášení vlády.