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Motoristé nasvěcují své resorty na počest amerického výročí, MŽP zaplatilo 144 tisíc

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  15:57
Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách...

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách americké trikolory. (3. července 2026) | foto: Tereza Tykalová

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách...
Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách...
U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii byl Černínský palác nasvícen do...
Černínský palác, sídlo ministerstva zahraničních věcí.
26 fotografií
Ministerstvo zahraničí i ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit své hlavní budovy u příležitosti Dne nezávislosti Spojených států amerických. V barvách americké vlajky se rozsvěcí také Rudolfinum, které spadá pod ministerstvo kultury. Všechny zmíněné resorty vedou ministři za Motoristy. MŽP si kvůli události nechalo světla instalovat, podle smlouvy zaplatilo 144 522 korun.

„Nasvícení objektu je realizováno za účelem důstojného připomenutí významného státního svátku partnerské země a podpory reprezentativního vystupování Ministerstva životního prostředí ve veřejném prostoru,“ uvádí ve smlouvě MŽP.

Osvícení hlavní budovy resortu v pražských Vršovicích bude podle dokumentu v provozu od čtvrtka 2. července do neděle 5. července, a to od 21:30 do 23:59.

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách americké trikolory. (3. července 2026)
Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách americké trikolory. (3. července 2026)
Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách americké trikolory. (3. července 2026)
U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii byl Černínský palác nasvícen do národních barev. (17. listopadu 2020)
26 fotografií

„Jde o významné výročí nezávislosti Spojených států amerických, které je důležitým symbolem svobody, demokracie a dlouholetého partnerství mezi našimi zeměmi. Proto jsme se rozhodli připojit k jeho připomenutí symbolickým nasvícením budovy, podobně jako například Ministerstvo zahraničních věcí nebo pražské Rudolfinum,“ reagoval na dotazy redakce ministr životního prostředí Igor Červený.

Mluvčí MŽP Kateřina Paclíková dodala, že budova resortu byla v minulosti barevně osvětlena třeba také v roce 2024 u příležitosti 20. výročí vstupu do EU. Nebo v roce 2020 na oslavu pěti let od přijetí Pařížské dohody.

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V barvách americké trikolory se rozsvěcí Černínský palác. „Připomínáme si tak nejen historii jedné země, ale i hodnoty svobody a demokracie, které nás dodnes spojují,“ napsalo ministerstvo zahraničních věcí k výročí 250 let americké nezávislosti, které si USA připomíná 4. července.

Podle resortu je nasvícení při příležitosti státních svátků partnerských zemí vždy výsledkem rozhodnutí ministra. „Nevím o tom, že bychom v tomto volebním období nasvěcovali,“ reagoval na dotazy redakce mluvčí resortu Adam Čörgő. Dodal, že ale během tohoto období žádné podobně velké výročí nebylo.

Slavnostního nasvícení se dočkalo také Rudolfinum, které spadá pod ministerstvo kultury. Na síti X to oznámil ministr kultury Oto Klempíř. Na rozdíl od ministerstva životního prostředí, nasvěcovací technika je u Rudolfina i Černínského paláce přítomná dlouhodobě.

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