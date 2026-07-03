„Nasvícení objektu je realizováno za účelem důstojného připomenutí významného státního svátku partnerské země a podpory reprezentativního vystupování Ministerstva životního prostředí ve veřejném prostoru,“ uvádí ve smlouvě MŽP.
Osvícení hlavní budovy resortu v pražských Vršovicích bude podle dokumentu v provozu od čtvrtka 2. července do neděle 5. července, a to od 21:30 do 23:59.
„Jde o významné výročí nezávislosti Spojených států amerických, které je důležitým symbolem svobody, demokracie a dlouholetého partnerství mezi našimi zeměmi. Proto jsme se rozhodli připojit k jeho připomenutí symbolickým nasvícením budovy, podobně jako například Ministerstvo zahraničních věcí nebo pražské Rudolfinum,“ reagoval na dotazy redakce ministr životního prostředí Igor Červený.
Mluvčí MŽP Kateřina Paclíková dodala, že budova resortu byla v minulosti barevně osvětlena třeba také v roce 2024 u příležitosti 20. výročí vstupu do EU. Nebo v roce 2020 na oslavu pěti let od přijetí Pařížské dohody.
|
Macinka v USA mluvil s Trumpem i Rubiem. Návštěva Česka je reálná, uvedl ministr
V barvách americké trikolory se rozsvěcí Černínský palác. „Připomínáme si tak nejen historii jedné země, ale i hodnoty svobody a demokracie, které nás dodnes spojují,“ napsalo ministerstvo zahraničních věcí k výročí 250 let americké nezávislosti, které si USA připomíná 4. července.
Podle resortu je nasvícení při příležitosti státních svátků partnerských zemí vždy výsledkem rozhodnutí ministra. „Nevím o tom, že bychom v tomto volebním období nasvěcovali,“ reagoval na dotazy redakce mluvčí resortu Adam Čörgő. Dodal, že ale během tohoto období žádné podobně velké výročí nebylo.
Slavnostního nasvícení se dočkalo také Rudolfinum, které spadá pod ministerstvo kultury. Na síti X to oznámil ministr kultury Oto Klempíř. Na rozdíl od ministerstva životního prostředí, nasvěcovací technika je u Rudolfina i Černínského paláce přítomná dlouhodobě.