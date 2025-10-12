Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová, za překlad Charvátová

Autor: ,
  21:39
Státní cenu za literaturu za celoživotní dílo v neděli obdržela Zdena Salivarová Škvorecká, která letos 25. srpna zemřela ve věku 91 let v Kanadě. Cena u spoluzakladatelky nakladatelství Sixty-Eight Publishers zohlednila mimo jiné její péči o rozvoj české literatury. Státní cenu za překladatelské dílo dostala Anežka Charvátová, překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny.
Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen ministerstva kultury pro rok 2025. Cenu...

Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen ministerstva kultury pro rok 2025. Cenu za překladatelské dílo získala Anežka Charvátová. (12. října 2025) | foto: ČTK

Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen ministerstva kultury pro rok 2025. Cenu...
Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen ministerstva kultury pro rok 2025. Cenu...
Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen ministerstva kultury pro rok 2025. Cenu...
Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen ministerstva kultury pro rok 2025. Cenu...
6 fotografií

Předání ocenění spolu s udělením šesti Cen ministerstva kultury se dnes večer uskutečnilo ve Stavovském divadle v Praze.

Salivarová v roce 1969 spolu s manželem Josefem Škvoreckým odešla z Československa. O rozvoj nezávislé československé literatury spolu usilovali v Torontu prostřednictvím nakladatelství, které založili. Stěžejním autorským dílem Salivarové je román Honzlová.

Vyniká ženským pohledem na 40. a 50. léta, otevřeností, ironií a vnitřní silou hlavní hrdinky, členky pěveckého sboru, která vzdoruje tlaku a absurditě režimu na rozdíl od jiných charakterů.

Státní cenu za literaturu získal Kolmačka, za překlad ocenili Hartlovou

Pedagožka Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Charvátová přeložila do češtiny mnohá díla světové literatury. Státní cenu Charvátová dostala mimo jiné za rozsah a význam přeloženého díla, za propagaci kultur a za své dlouholeté pedagogické působení.

Ve výčtu přeložených autorů se vyjímají jména peruánského romanopisce Mario Vargas Llosy, chilských spisovatelů Roberta Bolaňa a Luise Sepúlvedy, kubánského autora Reinaldo Arenase, italského myslitele Umberta Eca nebo francouzsko-senegalského spisovatele Mohameda Mbougar Sarra.

Ceny ministerstva kultury se týkají oborů divadla, hudby, výtvarného umění, architektury, kinematografie a audiovize. Ke kinematografii a audiovizi se letos vážou dvě ocenění. In memoriam ji dostal režisér a herec Jan Kačer, a to za svou uměleckou svébytnost. Druhou cenu za přínos kinematografii obdržel kameraman Josef Špelda.

Oblast divadla, hudby, architektury a další

V oblasti divadla letos ministerstvo kultury udělilo svou cenu Heleně Albertové. Bývalá ředitelka Divadelního ústavu se stala hybatelkou mnoha ročníků mezinárodní přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale.

U varhaníka, klavíristy a pedagoga Jaroslava Tůmy vyzdvihla cena ministerstva za hudbu jeho uměleckou všestrannost a mezinárodní úspěchy, zejména pak nahrávky celého varhanního díla Johana Sebastiana Bacha.

Výtvarník, fotograf, pedagog a kurátor Miloš Vojtěchovský obdržel cenu za přínos výtvarnému umění. Vojtěchovský dokázal inspirovat už několik generací studentů, důraz klade na širší filozofický rozměr a přesahy umění například do ekologie.

Kateřina Tučková dostala státní cenu za literaturu, ocenění získal i Našinec

Za nadčasovou architekturu a nesobecké realizace dostal ocenění Michal Sborwitz. Ministerstvo vyzdvihlo jeho citlivou práci s veřejným prostorem, porozumění historickému kontextu i detailu při obnově památek. Mezi nedávné realizace ateliéru Sborwitz architekti se řadí obnova Tančírny v Račím údolí v Jeseníkách, rekonstrukce olomouckého kina Central a tamní Müllerovy vily nebo novostavba chráněných dílen v Mladé Boleslavi.

Státní ceny se začaly udělovat v roce 1920, po druhé světové válce nastala dlouhá pauza, než se k nim Česko v roce 1995 vrátilo.

Vstoupit do diskuse

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Druhý pokus. Francouzský premiér Sébastien Lecornu jmenoval novou vládu

Aktualizujeme

Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes jmenoval novou vládu, v které ale zasednou někteří dosavadní ministři. Oznámil to Elysejský palác. Ve funkcích zůstávají například ministr zahraničí...

12. října 2025  22:23

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová, za překlad Charvátová

Státní cenu za literaturu za celoživotní dílo v neděli obdržela Zdena Salivarová Škvorecká, která letos 25. srpna zemřela ve věku 91 let v Kanadě. Cena u spoluzakladatelky nakladatelství Sixty-Eight...

12. října 2025  21:39

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

12. října 2025  21:24

Severokorejci loví vzácnou zvěř pro černý trh. Podílí se na tom i stát

Mnohým zvířatům v Severní Koreji, včetně vzácných leopardů a lvů, hrozí vyhynutí kvůli rozsáhlému lovu a černému trhu. Na něm se podílí i stát, ačkoliv oficiálně některým zvířatům slibuje ochranu,...

12. října 2025  20:33

Desítky lidí vyšly kvůli Turkovi do ulic, zapálily svíčky za oběti rasismu

Na místech spojených zejména s pohnutými událostmi druhé světové války v Praze a v Brně v neděli někteří politici STAN, jejich příznivci i veřejnost zapálili svíčky za oběti rasismu a xenofobie....

12. října 2025  20:33

Schizofrenického vraha pouštěla léčebna na vycházky pravidelně, testovala ho

Schizofrenického vraha pouštěla pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice na vycházky opakovaně. Nemocnice na svém webu uvedla, že tak testovala, zda je schopný života ve společnosti. Zařízení tvrdí,...

12. října 2025  20:08

Změna pohlaví neomezeně v jakémkoli věku, chce Brusel. Děsivé, hrozí se kritici

Premium

Evropské vlády, které se snaží prosazovat věkové limity pro změnu pohlaví, mohou mít už brzy problém. Podle nových bruselských pravidel to bude nelegální a jednotlivé státy tak mohou čelit trestům od...

12. října 2025

Dřevo, seno, sláma, hnůj. Moje každodenní realita, hlásí ze statku Karel Dobrý

Premium

Tady je takový spolehlivý padouch, zvládne i nacistu, umí se nechat rozpustit v kyselině a dělá snad za třetinu toho co naši. Tak v nadsázce parafrázuje herec Karel Dobrý neutuchající zájem...

12. října 2025

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

12. října 2025

Výkon bez dřiny nestačí. Ultramaratony se dobíhají srdcem, říká běžkyně

Z matematiky čerpá přesnost, z běhu svobodu. Matematička a běžkyně Kateřina Kašparová se v životě potkala s mnoha překážkami, a tak ví, že největší závody se mnohdy odehrávají uvnitř člověka. „Když...

12. října 2025  19:17

Pohřeb Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel

Pohřeb předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Městský úřad Pyšely zveřejnil její parte, datum pohřbu na něm uvedené...

12. října 2025  18:55

Vyčištěné nevydrželo ani měsíc. Černomořské pobřeží opět pokryl mazut

Na plážích ruského černomořského letoviska Anapa se znovu objevily ropné skvrny. Stalo se tak necelý měsíc poté, co krajské úřady oznámily, že dokončily čištění mořského dna od mazutu, který vytekl...

12. října 2025  18:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.