Zaorálek zruší IT zakázku za půl miliardy, stát ji chtěl spustit v říjnu

„Dozvěděl jsem se jen to, že se ten projekt má rušit,“ řekl bez dalších podrobností vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla Radiožurnálu.



Důvody, kvůli kterým ministerstvo kultury od projektu odstupuje, má ve čtvrtek objasnit na tiskové konferenci ministr Lubomír Zaorálek.

Vládní zmocněnec Dzurilla prý netuší, proč se má IT zakázka na portál Czechiana zrušit.

„O nefunkčnosti systému nic nevím. Mělo to být součástí velkého evropského řešení Europeana, což znamená, že Czechiana měla být jakýmsi předvstupem dat. Jak je to připravené a co všechno se má evidovat, je na zadavateli. Jestli se něco mění vzhledem k evropskému projektu, to neumím říct,“ řekl Dzurilla.

Stát chtěl portál Czechiana původně spustit v říjnu. Ministerstvo však v lednu uvedlo, že se tak stane až v říjnu 2021. Rozpočet projektu je téměř 449,5 milionu korun, částečně ho zaplatí evropské fondy. Veřejná zakázka byla na 269 milionů korun bez DPH.

Portál měl umožnit přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům, které jsou součástí kulturního dědictví.

V posledních týdnech měly kvůli IT systémům problémy i další resorty. Ministerstvo dopravy řešilo předražený systém na elektronické dálniční známky, na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) kvůli zadávacímu řízení zasahovala tento týden policie a obvinila dva lidi.

Kriminalisté zadrželi náměstka ekonomické sekce a sekce pro informační technologie Jana Baláče a vedoucího oddělení bezpečnosti ICT. Byli obviněni z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky.

Kvůli zakázce na systém k elektronickým dálničním známkám skončil v lednu ve vládě ministr dopravy Vladimír Kremlík. Stát měl za systém původně zaplatit 401 milionů korun, Státní fond dopravní infrastruktury ale zakázku po velké kritice zrušil.