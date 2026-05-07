Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Odbory ČT a ČRo popřely shodu s Klempířem. Jeho úřad teď slova mírní

Autor: ,
  14:10
Prohlášení ministerstva kultury, podle kterého se podařilo v debatě o zákonu o médiích veřejné služby v několika klíčových oblastech návrhu najít shodu, se podle úřadu nevztahovalo ke schůzce se zástupci odborových organizací České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ale k celé sérii dosavadních jednání. Odbory ČRo i ČT se proti původní formulaci v úterý ohradily.
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO, kteří jsou v Bavorsku. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (9. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Demonstrace na podporu ČT a ČRo vyvrcholila na Maltézském náměstí před resortem...
Staroměstské náměstí se postupně zaplnilo. Čekají zde tři krátké projevy a poté...
Ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka (oba Motoristé) na...
Ministr Kultury Oto Klempíř (Motoristé) před schůzí vlády, která projednává...
23 fotografií

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) o návrhu postupně jednal se zástupci Rady ČT, Rady ČRo a nakonec s odbory. Ministerstvo poté uvedlo, že diskuse pomohly vyjasnit řadu otázek a v několika klíčových oblastech je shoda a porozumění nad konkrétní podobou návrhu. Podle úřadu se toto shrnutí týkalo všech schůzek, nikoliv jen posledního jednání s odbory.

Klempíř jednal s odbory televize a rozhlasu. Našli jsme shodu, tvrdí

„Považujeme reakci odborů za trochu unáhlenou. V našem vyjádření jsme netvrdili, že byla nalezena úplná shoda se všemi účastníky jednání a ve všech bodech. Měli jsme tím na mysli, že během dosavadních schůzek došlo v některých klíčových otázkách k posunu v porozumění jednotlivým částem návrhu a k vyjasnění jejich smyslu,“ uvedl úřad.

Odbory v úterý odmítly, že by se podařilo najít shodu nad některými klíčovými oblastmi. „Upozornili jsme na mnoho nesrovnalostí předloženého vládního návrhu zákona a jsme přesvědčeni, že současný systém financování veřejnoprávních médií je funkční a není třeba jej měnit,“ sdělila místopředsedkyně nezávislé odborové organizace ČT Praha Zuzana Bančanská.

Ministerstvo respektuje, že odbory mají k návrhu dále výhrady, uvedl úřad. „A že jsme je zatím nepřesvědčili o všech parametrech navrhovaného řešení. Právě proto považujeme pokračování dialogu za důležité. U tak důležité změny je pochopitelné a zcela přirozené, že se věci posouvají postupně,“ stojí v prohlášení, které zdůrazňuje také nutnost otevřené a věcné diskuse a hledání co nejširší shody nad budoucím fungováním a stabilním financováním veřejnoprávních médií.

Odbory ČT tepou Klempíře. Hrozí masivní propouštění, zruší se spousta pořadů, tvrdí

Návrh, jejž představil Klempíř, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.

Vládní novele má předcházet poslanecký návrh, který poplatky neruší, ale osvobozuje od nich například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Platit by mohl od posledního čtvrtletí nebo od začátku příštího roku. Návrh by podle prvních odhadů ČT i ČRo připravil o stovky milionů korun.

23. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Rubio se sešel s papežem ve Vatikánu. Den poté, co hlavu církve kritizoval Trump

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV....

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes dopoledne jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem...

7. května 2026  14:06,  aktualizováno  14:59

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

7. května 2026  14:52

Řidič vyjel na chodník, kde srazil ženu. Patrně za to mohl mikrospánek

Strakoničtí záchranáři ošetřují ženu, kterou na chodníku srazil řidič. (7....

Ke zraněné chodkyni vyjížděli ve čtvrtek ráno strakoničtí záchranáři. Srazil ji řidič, který zřejmě vlivem mikrospánku vyjel ze silnice na chodník. Ženu s podezřením na středně těžká poranění ruky a...

7. května 2026  14:45

Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku

Vůbec poprvé v České republice proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný...

Obyvatelé Hranic na Ašsku mají za sebou první topnou sezonu, kdy topili směsí zemního plynu a obnovitelného vodíku. Zkušební provoz ukázal, že směs ke koncovým zákazníkům proudila bez jakýchkoliv...

7. května 2026  14:34

Bavorský premiér se sešel s Ficem, apeloval na proevropský kurz Slovenska

Robert Fico

Bavorský premiér Markus Söder se ve čtvrtek v Mnichově setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem. Podle vládního mluvčího při jednání Fica žádal, aby jeho vláda sledovala proevropský směr. Fico...

7. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:31

První výrazná supercela roku 2026, radují se meteorologové. Zveřejnili její fotky

První výrazná supercela roku 2026: v okolí Slapů s postupem k severovýchodu (6....

Část Česka ve středu večer zasáhly silné bouřky s prudkým větrem, přívalovým deštěm i kroupami. Přesto i takové počasí může někomu udělat radost. Lovci bouřek zaznamenali první výraznou supercelu...

7. května 2026  14:23

Loď zasaženou hantavirem opustily tři desítky cestujících. Úřady po nich pátrají

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností,...

7. května 2026  14:20

Nemělo se to stát, říká ředitel Alpine Pro o plakátu s prezidentem. Hradu se omluvili

V polském Těšíně se objevily reklamní plakáty s českým prezidentem Petrem...

Ředitel Alpine Pro Václav Hrbek se vyjádřil k plakátu své firmy s fotografií prezidenta Petra Pavla, který se objevil v polském Těšíně v rámci festivalu Kino na hranici. Hlava státu o plakátu...

7. května 2026  13:39,  aktualizováno  14:13

V Lotyšsku se zřítily ukrajinské drony. Kyjev cílil na Petrohrad, tvrdí Rusové

Lotyšská armáda opevňuje hranice s Ruskem. (1. května 2024)

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony, uvedla ráno stanice LSM. Jeden bezpilotní stroj podle ní mohl narazit do skladu ropy. Pravděpodobně šlo o drony, které Ukrajina vyslala proti Rusku,...

7. května 2026  7:03,  aktualizováno  14:11

Odbory ČT a ČRo popřely shodu s Klempířem. Jeho úřad teď slova mírní

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Prohlášení ministerstva kultury, podle kterého se podařilo v debatě o zákonu o médiích veřejné služby v několika klíčových oblastech návrhu najít shodu, se podle úřadu nevztahovalo ke schůzce se...

7. května 2026  14:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Mrázová odmítá odstoupit, ke kauzám se vyjádří na tiskové konferenci

Přímý přenos
Nový vizuál státu je už možné vidět při tiskových konferencí na Úřadu vlády.

Opozice vyzývá ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO, aby odstoupila z funkce. Podle portálu Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů...

7. května 2026  14:01

RECENZE: Billie Eilish a James Cameron. Dva perfekcionisté vytvořili strhující dílo

80 % Premium
Snímek z filmu Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour

Co se stane, spojí-li síly dva perfekcionisté, jakými jsou zpěvačka Billie Eilish a režisér James Cameron? Vznikne strhující koncertní film, během jehož sledování pocítíte nutkavou potřebu tančit v...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.