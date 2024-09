Nemá smysl vyhrožovat, ale jsou hranice, za které nepůjdu, říká Bek k rozpočtu

Pro resort školství se v návrhu rozpočtu počítá s 287 miliardami, podle ministra Beka je to krok správným směrem, peníze ale nestačí. „Navyšuje se částka na platy učitelů nebo dochází k poměrně významnému navýšení položky pro vysoké školy. Na druhé straně ještě musíme pokračovat v debatě. Jde také o nepedagogické pracovníky a já jsem přesvědčený o tom, že i na vysoké školy potřebujeme o něco víc,“ komentoval návrh.

Zároveň ministr dlouhodobě jedná se školskými odbory. „Předběžně jsme se dohodli s panem ministrem, že nám předestře, co je možné a nemožné, kde ještě bychom asi společně viděli nějaká úskalí. Důležití jsou vedle učitelů ale i nepedagogičtí pracovníci, na ty se nesmí zapomínat. Bohužel byli zákonem vyňati z pedagogických pozic. Je to dalších řádově několik desítek tisíc vychovatelů, psychologů, asistentů a všech těch pozic, které nemají statut učitele,“ řekl jejich šéf František Dobšík s tím, že platy ve školství se musí řešit ve všech vrstvách.

Bek Dobšíka ubezpečil, že o platech nepedagogů pravidelně jedná. „V této verzi rozpočtu to vypadá tak, že by nárůst platů pro všechny měl být z hlediska objemu pětiprocentní, pro učitele sedmiprocentní. Debata není u konce a bude i na vládě dál pokračovat. Já zatím nechci tady střílet nějaké cílové částky ani za sebe, ani za svoji politickou stranu,“ mlžil.

Už v minulosti Bek ale řekl, že bude usilovat o desítky miliard navíc, návrh ale nepočítá ani s dvaceti. „Já myslím, že je fér říct, že nikdy v žádném vyjednávání, které probíhá mezi celou řadou aktérů, nedosáhnete 100 %. To tak je, ale také se nemůžete spokojit s tím, když dosáhnete příliš málo a nemůžete pak realizovat to, co je důležité,“ obhájil se ministr.

Dobšík doufá, že Bek zajistí pro školství víc. „Při jednáních, která jsem v poslední době absolvoval, pan ministr Stanjura garantoval, že devět, deset miliard je mandatorní výdaj. My samozřejmě budeme usilovat, aby to bylo víc, protože to nepokryje de facto ten propad reálných mezd, který nastal. Určitě by růst platů ve školství měl alespoň kopírovat růst mezd v soukromém sektoru což je asi 7 až 8 %. To bylo naše východisko pro vyjednávání,“ objasnil.

Bek se už dříve nechal slyšet, že v případě, že vláda nenaplní programové prohlášení, rezignuje na funkci ministra školství. „Čeká nás několik kroků, dva až tři týdny intenzivního vyjednávání, pak rozhodování vlády. Možná vláda dospěje ke konsenzu, možná nedospěje. Čeká nás hlasování ve sněmovně. Teď nemá žádný smysl vyhrožovat nějakým ultimátem. Ale je fér, aby partneři věděli, že já i hnutí STAN máme určitou hranici, která je pro nás nepřekročitelná,“ rozvedl své stanovisko.

František Dobšík s ministrem souhlasí. „Vláda rozhoduje, my jenom navrhujeme, prosazujeme, vláda vládne. Pokud nedá signál, že je opravdu vzdělávání prioritou – jako celek a nejde o platy jako takové, ale o budoucnost, aby mladá generace začala studovat a chtěla studovat – tak je další stávka možná,“ míní.