Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vláda přidala ministerstvům miliardy. Víc peněz dostane školství či vnitro

Autor: ,
  15:17

Fotogalerie1

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček a Alena Schillerová. (8.září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se zejména výdaje v kapitole všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu.

Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden, podrobnosti o něm zveřejnila v knihovně legislativních materiálů ve středu.

Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy 2,199 bilionu korun a výdaji 2,585 bilionu korun. Schodek by měl dosáhnout 386 miliard korun, což by byla druhá nejvyšší hodnota od vzniku Česka. Pro letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo deficit 389 miliard korun, při projednávání ve vládě se zvýšily očekávané příjmy o devět miliard korun a očekávané výdaje o šest miliard korun.

Česko narazí na dluhový strop už za osm let, varovala rozpočtová rada

Největší nárůst při projednávání ve vládě zaznamenala kapitola ministerstva vnitra, jejíž výdaje se zvýšily o 5,6 miliardy korun na 128,8 miliardy korun. Výdaje ministerstva práce a sociálních věcí vláda zvýšila o pět miliard korun na 1,031 bilionu korun. Na školství by mělo příští rok jít 292,1 miliardy korun, proti srpnovému návrhu se plánované výdaje zvýšily o 4,2 miliardy korun. V kapitole ministerstva průmyslu a obchodu se výdaje zvýšily o 3,5 miliardy korun na 71,4 miliardy korun.

Více než miliardový nárůst proti původnímu návrhu zaznamenala další čtyři ministerstva. V kapitole zemědělství vláda zvýšila výdaje o 2,4 miliardy korun na 66,6 miliardy korun. Plánované výdaje ministerstva financí se zvýšily o 1,4 miliardy korun na 29,2 miliardy korun, výdaje ministerstva spravedlnosti rostou o 1,3 miliardy korun na 43,2 miliardy korun a výdaje ministerstva životního prostředí o 1,2 miliardy korun na 21 miliard korun.

Schillerová připustila, že zvýší sérii daní. Stanjuru vinila z „fixlování“

Nejvýraznější pokles proti původnímu návrhu je v kapitole všeobecná pokladní správa, jejíž výdaje se snížily o 19,8 miliardy korun. Z toho o tři miliardy korun se snížila vládní rozpočtová rezerva, kterou kabinet nově navrhuje na osm miliard korun. V kapitole také významně klesla položka ostatních výdajů.

I po projednání návrhu rozpočtu vládou platí, že proti letošku rostou výdaje většiny ministerstev. Nejvýraznější nárůst zaznamenalo ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož výdaje se zvýší o 31 procent, následuje ministerstvo obrany s nárůstem o 23 procent. S poklesem prostředků se bude muset vypořádat ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výdaje se sníží o třetinu.

V poměru k výkonu ekonomiky dosáhne schodek státního rozpočtu 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po letošních 2,5 procenta HDP. Zadlužení Česka by podle ministerstva financí mělo vzrůst na 47,3 procenta HDP z letos očekávaných 45,8 procenta HDP. S růstem zadlužení porostou i náklady na obsluhu státního dluhu, které by měly dosáhnout 130 miliard korun po letošních 110 miliardách korun.

Výdaje státního rozpočtu po kapitolách (v Kč)

kapitolaStátní rozpočet 2026Státní rozpočet 2027 - návrh schválený vládouRozdíl výdajů po projednání návrhu vládouIndex 2027/2026 (v pct)
Kancelář prezidenta republiky421 406 445434 320 7088 880 624103,06
Poslanecká sněmovna Parlamentu1 698 357 2601 667 200 26517 470 08098,17
Senát Parlamentu733 997 708792 969 9269 705 600108,03
Úřad vlády České republiky1 432 903 086786 442 502125 395 05654,88
Bezpečnostní informační služba2 597 829 8582 621 829 85834 000 000100,92
Ministerstvo zahraničních věcí10 021 443 49610 510 272 65877 643 817104,88
Ministerstvo obrany154 790 825 531190 856 884 624-100 000 000123,30
Národní bezpečnostní úřad453 833 719489 032 22612 024 182107,76
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí220 401 984237 150 5969 074 736107,60
Ministerstvo financí28 402 617 27129 158 044 3651.408 428 144102,66
Ministerstvo práce a sociálních věcí1 009 849 853 1071 030 984 223 9775 033 672 410102,09
Ministerstvo vnitra122 112 220 414128 832 038 4085 627 070 905105,50
Ministerstvo životního prostředí20 429 817 59620 961 187 8391 222 062 595102,60
Ministerstvo pro místní rozvoj31 658 340 46921 223 283 535218 199 94167,04
Grantová agentura České republiky4 849 394 2625 356 041 594-914 460110,45
Ministerstvo průmyslu a obchodu54 476 705 24471 399 184 5773 515 200 296131,06
Ministerstvo dopravy145 874 558 710162 437 358 85738 878 207111,35
Český telekomunikační úřad3 430 617 6791 044 946 18028 559 61630,46
Ministerstvo zemědělství63 374 071 66366 573 456 2242 369 886 896105,05
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy283 994 173 717292 102 914 3044 241 130 789102,86
Ministerstvo kultury17 603 295 47019 256 771 754668 793 768109,39
Ministerstvo zdravotnictví12 681 846 40813 041 240 751360 241 919102,83
Ministerstvo spravedlnosti40 560 206 92543 203 486 7931 339 668 566106,52
Úřad pro ochranu osobních údajů205 393 032208 697 1886 017 350101,61
Úřad průmyslového vlastnictví254 364 567263 155 64811 091 780103,46
Český statistický úřad1 128 571 8711 302 821 71171 265 037115,44
Český úřad zeměměřický a katastrální4 509 835 0054 943 800 414254 367 616109,62
Český báňský úřad216 800 646263 008 85911 318 052121,31
Energetický regulační úřad343 255 522426 698 5719 135 312124,31
Úřad rozvoje území České republiky1 221 798 205-487 253 312-----
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže325 409 500356 153 04913 866 000109,45
Ústav pro studium totalitních režimů235 228 793260 887 02616 783 488110,91
Ústavní soud247 229 923263 078 4496 260 112106,41
Úřad Národní rozpočtové rady26 202 47527 267 091582 336104,06
Akademie věd České republiky8 048 404 3028 509 848 751-516 000105,73
Národní sportovní agentura8 236 661 6828 432 495 0503 853 690102,38
Digitální a informační agentura1 848 295 8461 934 223 022-6 820 598104,65
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí41 409 83545 796 0501 348 012110,59
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání82 137 53384 854 5292 825 784103,31
Správa státních hmotných rezerv5 282 769 7145 619 646 70329 701 610106,38
Státní úřad pro jadernou bezpečnost601 314 593635 114 38110 398 024105,62
Generální inspekce bezpečnostních sborů607 575 933618 592 0538 560 927101,81
Technologická agentura České republiky6 051 653 7044 851 371 912-660 00080,17
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost880 059 518988 819 58625 040 448112,36
Nejvyšší kontrolní úřad669 478 718742 310 24623 827 248110,88
Státní dluh109 966 880 286129 966 880 2860118,19
Operace státních finančních aktiv10 000 00010 000 0000100,00
Všeobecná pokladní správa266 349 495 567298 702 190 154-19 800 066 603112,15
Celkem2 427 837 146 5872 584 649 791 4556 476 000 000106,46

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo

Kamerový záznam Jany Šerjeníkové ještě před jejím zmizením. (29. září 2026)

Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Střelba na poliklinice. Obrovská rána, pak běželi do obchodního centra, líčí svědkyně

ilustrační snímek

Do vážného konfliktu se dnes dostali dva muži na pardubické poliklinice. Jeden z nich podle policie a svědků během střetu vystřelil ze zbraně, zřejmě plynové, a následně utekl směrem k obchodnímu...

30. září 2026  10:40,  aktualizováno  15:54

Babiš je dotační feťák, řekl Hřib. Rakušan označil premiéra za zbabělce

Přímý přenos
Zdeněk Hřib (Piráti) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)

Premiér Andrej Babiš je podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace. Tak ostře se Hřib do předsedy vlády pustil na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o...

30. září 2026  12:52,  aktualizováno  15:53

Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, žádá Macinka

Přímý přenos
Ministr zahraničí, předseda Motoristů sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi...

Šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka chce, aby všichni hodnotili to, zda jeho strana dokázala pohlídat premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše, až na konci volebního období. Na mimořádné...

30. září 2026  14:41,  aktualizováno  15:45

Zamítnuto. Rusové neuspěli se stížností kvůli zmrazení desítek nemovitostí v Česku

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí kvůli zmrazení více než 60 nemovitostí v Česku. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Důvodem je zařazení...

30. září 2026  15:35

Scheinherr se v Superdebatě strefoval do „spícího primátora“. Zlozvyk, řekl Portlík

Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

Jedním z témat Primátorské Superdebaty na iDNES.cz s kandidáty na pražského primátora byla i malá aktivita současného primátora Bohuslava Svobody (ODS). Kandidát hnutí Praha sobě Adam Scheinherr se...

30. září 2026  15:22

Připravte si zásoby, vyzývá Británie. Země se chystá na El Niño a krizové situace

El Ni&#241;o a jeho dopady

Klimatický jev El Niño ovlivní podzim a zimu v Evropě a Británie se už připravuje na možné krizové scénáře. Lidé dostanou instrukce, jaké vybavení a zásoby mají mít doma nebo které nouzové...

30. září 2026  15:21

Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy

V horní části lipenské přehrady se Vltava vrátila do původního koryta. Na...

Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...

30. září 2026  15:18

Vláda přidala ministerstvům miliardy. Víc peněz dostane školství či vnitro

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček a...

Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a...

30. září 2026  15:17

Padáme, pomoc! Záběry z letadla zachycují paniku pasažérů i drama v kokpitu

Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama

Videa zveřejněná cestujícími na letu z Dubaje do Tel Avivu zachycují okamžiky před možnou katastrofou. Kapitán, na kterého zaútočil druhý pilot nožem, na nich leží zakrvácený na zemi. Vedle něj je...

30. září 2026  14:47,  aktualizováno  15:03

Odpráskl ho jako psa, řekl žalobce. Za vraždu synovce platí trest 17 let vězení

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Za vraždu synovce si senior z Jihlavska odsedí 17 let. Trest uložený brněnským krajským soudem mu dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž loni v únoru zastřelil svého příbuzného na ulici, před...

30. září 2026  15:01

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nedostatky byly v jídelně i před epidemií, říká ředitel. Obnova důvěry potrvá týdny

Premium
Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Masarykova základní školy v pražském Újezdu nad Lesy, kde kvůli jídlu ve školní kuchyni došlo k rozsáhlé epidemii salmonelózy, se v přísném hygienickém režimu vrací do běžného provozu. Ředitel školy...

30. září 2026

Z moře vytahují luxus starý 2 100 let. Stejnou značku si objednával i Cicero

U tureckého pobřeží objevili tisíce starověkých artefaktů

Turečtí potápěči vyzvedli z hlubin Středozemního moře skutečný poklad. Z vraku obchodní lodi postupně vynášejí nádobí staré přes dva tisíce let. Do nezajímavých střepů mají hodně daleko. Jednak je...

30. září 2026  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde