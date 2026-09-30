Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden, podrobnosti o něm zveřejnila v knihovně legislativních materiálů ve středu.
Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy 2,199 bilionu korun a výdaji 2,585 bilionu korun. Schodek by měl dosáhnout 386 miliard korun, což by byla druhá nejvyšší hodnota od vzniku Česka. Pro letošní rok je schválený deficit 310 miliard korun. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo deficit 389 miliard korun, při projednávání ve vládě se zvýšily očekávané příjmy o devět miliard korun a očekávané výdaje o šest miliard korun.
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Největší nárůst při projednávání ve vládě zaznamenala kapitola ministerstva vnitra, jejíž výdaje se zvýšily o 5,6 miliardy korun na 128,8 miliardy korun. Výdaje ministerstva práce a sociálních věcí vláda zvýšila o pět miliard korun na 1,031 bilionu korun. Na školství by mělo příští rok jít 292,1 miliardy korun, proti srpnovému návrhu se plánované výdaje zvýšily o 4,2 miliardy korun. V kapitole ministerstva průmyslu a obchodu se výdaje zvýšily o 3,5 miliardy korun na 71,4 miliardy korun.
Více než miliardový nárůst proti původnímu návrhu zaznamenala další čtyři ministerstva. V kapitole zemědělství vláda zvýšila výdaje o 2,4 miliardy korun na 66,6 miliardy korun. Plánované výdaje ministerstva financí se zvýšily o 1,4 miliardy korun na 29,2 miliardy korun, výdaje ministerstva spravedlnosti rostou o 1,3 miliardy korun na 43,2 miliardy korun a výdaje ministerstva životního prostředí o 1,2 miliardy korun na 21 miliard korun.
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Nejvýraznější pokles proti původnímu návrhu je v kapitole všeobecná pokladní správa, jejíž výdaje se snížily o 19,8 miliardy korun. Z toho o tři miliardy korun se snížila vládní rozpočtová rezerva, kterou kabinet nově navrhuje na osm miliard korun. V kapitole také významně klesla položka ostatních výdajů.
I po projednání návrhu rozpočtu vládou platí, že proti letošku rostou výdaje většiny ministerstev. Nejvýraznější nárůst zaznamenalo ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož výdaje se zvýší o 31 procent, následuje ministerstvo obrany s nárůstem o 23 procent. S poklesem prostředků se bude muset vypořádat ministerstvo pro místní rozvoj, jehož výdaje se sníží o třetinu.
V poměru k výkonu ekonomiky dosáhne schodek státního rozpočtu 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) po letošních 2,5 procenta HDP. Zadlužení Česka by podle ministerstva financí mělo vzrůst na 47,3 procenta HDP z letos očekávaných 45,8 procenta HDP. S růstem zadlužení porostou i náklady na obsluhu státního dluhu, které by měly dosáhnout 130 miliard korun po letošních 110 miliardách korun.
Výdaje státního rozpočtu po kapitolách (v Kč)
|kapitola
|Státní rozpočet 2026
|Státní rozpočet 2027 - návrh schválený vládou
|Rozdíl výdajů po projednání návrhu vládou
|Index 2027/2026 (v pct)
|Kancelář prezidenta republiky
|421 406 445
|434 320 708
|8 880 624
|103,06
|Poslanecká sněmovna Parlamentu
|1 698 357 260
|1 667 200 265
|17 470 080
|98,17
|Senát Parlamentu
|733 997 708
|792 969 926
|9 705 600
|108,03
|Úřad vlády České republiky
|1 432 903 086
|786 442 502
|125 395 056
|54,88
|Bezpečnostní informační služba
|2 597 829 858
|2 621 829 858
|34 000 000
|100,92
|Ministerstvo zahraničních věcí
|10 021 443 496
|10 510 272 658
|77 643 817
|104,88
|Ministerstvo obrany
|154 790 825 531
|190 856 884 624
|-100 000 000
|123,30
|Národní bezpečnostní úřad
|453 833 719
|489 032 226
|12 024 182
|107,76
|Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí
|220 401 984
|237 150 596
|9 074 736
|107,60
|Ministerstvo financí
|28 402 617 271
|29 158 044 365
|1.408 428 144
|102,66
|Ministerstvo práce a sociálních věcí
|1 009 849 853 107
|1 030 984 223 977
|5 033 672 410
|102,09
|Ministerstvo vnitra
|122 112 220 414
|128 832 038 408
|5 627 070 905
|105,50
|Ministerstvo životního prostředí
|20 429 817 596
|20 961 187 839
|1 222 062 595
|102,60
|Ministerstvo pro místní rozvoj
|31 658 340 469
|21 223 283 535
|218 199 941
|67,04
|Grantová agentura České republiky
|4 849 394 262
|5 356 041 594
|-914 460
|110,45
|Ministerstvo průmyslu a obchodu
|54 476 705 244
|71 399 184 577
|3 515 200 296
|131,06
|Ministerstvo dopravy
|145 874 558 710
|162 437 358 857
|38 878 207
|111,35
|Český telekomunikační úřad
|3 430 617 679
|1 044 946 180
|28 559 616
|30,46
|Ministerstvo zemědělství
|63 374 071 663
|66 573 456 224
|2 369 886 896
|105,05
|Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
|283 994 173 717
|292 102 914 304
|4 241 130 789
|102,86
|Ministerstvo kultury
|17 603 295 470
|19 256 771 754
|668 793 768
|109,39
|Ministerstvo zdravotnictví
|12 681 846 408
|13 041 240 751
|360 241 919
|102,83
|Ministerstvo spravedlnosti
|40 560 206 925
|43 203 486 793
|1 339 668 566
|106,52
|Úřad pro ochranu osobních údajů
|205 393 032
|208 697 188
|6 017 350
|101,61
|Úřad průmyslového vlastnictví
|254 364 567
|263 155 648
|11 091 780
|103,46
|Český statistický úřad
|1 128 571 871
|1 302 821 711
|71 265 037
|115,44
|Český úřad zeměměřický a katastrální
|4 509 835 005
|4 943 800 414
|254 367 616
|109,62
|Český báňský úřad
|216 800 646
|263 008 859
|11 318 052
|121,31
|Energetický regulační úřad
|343 255 522
|426 698 571
|9 135 312
|124,31
|Úřad rozvoje území České republiky
|1 221 798 205
|-487 253 312
|-----
|Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
|325 409 500
|356 153 049
|13 866 000
|109,45
|Ústav pro studium totalitních režimů
|235 228 793
|260 887 026
|16 783 488
|110,91
|Ústavní soud
|247 229 923
|263 078 449
|6 260 112
|106,41
|Úřad Národní rozpočtové rady
|26 202 475
|27 267 091
|582 336
|104,06
|Akademie věd České republiky
|8 048 404 302
|8 509 848 751
|-516 000
|105,73
|Národní sportovní agentura
|8 236 661 682
|8 432 495 050
|3 853 690
|102,38
|Digitální a informační agentura
|1 848 295 846
|1 934 223 022
|-6 820 598
|104,65
|Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
|41 409 835
|45 796 050
|1 348 012
|110,59
|Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
|82 137 533
|84 854 529
|2 825 784
|103,31
|Správa státních hmotných rezerv
|5 282 769 714
|5 619 646 703
|29 701 610
|106,38
|Státní úřad pro jadernou bezpečnost
|601 314 593
|635 114 381
|10 398 024
|105,62
|Generální inspekce bezpečnostních sborů
|607 575 933
|618 592 053
|8 560 927
|101,81
|Technologická agentura České republiky
|6 051 653 704
|4 851 371 912
|-660 000
|80,17
|Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
|880 059 518
|988 819 586
|25 040 448
|112,36
|Nejvyšší kontrolní úřad
|669 478 718
|742 310 246
|23 827 248
|110,88
|Státní dluh
|109 966 880 286
|129 966 880 286
|0
|118,19
|Operace státních finančních aktiv
|10 000 000
|10 000 000
|0
|100,00
|Všeobecná pokladní správa
|266 349 495 567
|298 702 190 154
|-19 800 066 603
|112,15
|Celkem
|2 427 837 146 587
|2 584 649 791 455
|6 476 000 000
|106,46