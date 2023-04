Rušení finančních úřadů nám oznámili e-mailem, tepou starostové Stanjuru

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl také řekl, že zrušení poboček pro některá města znamená ztrátu exkluzivity. „Pokud chce mladá rodina zapustit kořeny ve městě, tak ji zajímá nejen bezpečnost či dostupnost školek a škol, ale také dostupnost úřadů, byť je navštíví jednou za čas,“ podotkl Lukl s tím, že v současné době města řeší problémy s přeplněností center.

„Co bude dál?“ ptal se Lukl. Podle něj rušení poboček musí lidem odůvodnit právě starostové. Lukl současně uvedl, že se chtějí obrátit na premiéra kvůli špatné komunikaci. „Obrátíme se také na ministra financí, zda je ještě možné pozdržet rušení finančních úřadů. Z našeho pohledu nejde o žádnou úsporu, jde i o budovy, které budou opuštěny,“ doplnil předseda. Podle něj jsou plánovány další akce.

Nenastane žádná úspora

Svaz chce také jednat s prezidentem Pavlem, který na své seznamovací schůzce se starosty mluvil o tom, že je připraven být mediátorem mezi samosprávou a vládou ve věcech, kde vzniknou třecí plochy. „Myslím, že teď nastala ta pravá doba,“ řekl Lukl. Vyjádřil obavy, aby po rušení poboček pošt a finančních úřadů neodcházely z obcí i další instituce, například úřady práce.

Starostka Humpolce Alena Štěrbová po jednání poznamenala, že například v jejím městě je spousta právnických osob či podnikatelů. „Nenastane žádná úspora, budou vyšší náklady kvůli cestování. Nenastane ani zeštíhlení státní správy. V Humpolci zůstane nová budova, která bude nevyužitá. To nemluvím o starších občanech,“ komentovala Štěrbová.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová uvedla, že to celé vnímá jako podkopnutí nohou. Poté poukázala na index života, který se městu opět ztíží. „Neplatí úplně to, že můžeme do Mostu dojet jednoduše tramvají,“ řekla k problému Bláhová.

Nadšený není ani starosta Mariánských lázní Martin Hurajčík. „Nekomunikace ze strany vlády je děsivá, jenom trneme, co nám ještě zavřou. Ono toho už moc není,“ poznamenal starosta Hurajčík.

Starosta města Konice Michal Obrusník varoval, že v okresním městě jsou problémy s veřejnou dopravou. „Vítám, že stát chce šetřit, ale myslím si, že měl postupovat v součinnosti s námi. Náklady tady byly naprosto minimální,“ podotkl Obrusník.

Stát ušetří až 150 milionů korun

Ministerstvo financí v týdnu oznámilo, že si nechalo vypracovat analýzu a vytipovalo nejméně využívané pobočky a také ty, které lidé používali zejména jako podatelnu. Seznam rušených pracovišť zveřejnil úřad na svém webu.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury krok přispěje k větší efektivitě Finanční správy. Stát podle něj v příštích třech letech ušetří až 150 milionů korun. Dostupnost a kvalita služeb finančních úřadů podle Stanjury zůstane zachována.

„Konzultační služby pro občany dotčených obcí budou v úředních dnech zajištěny prostřednictvím telefonických kontaktních linek provozovaných příslušnými finančními úřady. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům v souvislosti s podáváním daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů do dotčených obcí,“ uvedlo ministerstvo financí ve zprávě.

Tyto výjezdy by se měly odehrávat především v době, kdy se podává nejvíce daňových přiznání, tedy v lednu a v březnu.

56 pracovišť funguje v omezeném režimu

Zrušena budou zejména pracoviště, o jejichž služby je ze strany veřejnosti nejmenší zájem nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. V současné době podle ministerstva 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť. „Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují,“ uvedl resort.

Podle ministra Stanjury se kvůli rušení agend zrušilo od jeho nástupu do funkce téměř tisíc pracovních míst.