„Ničení silnic nelegálně naloženými vozidly nás stojí obrovské peníze, které pak chybí jinde. Proto intenzivně pracujeme na zlepšení situace,“ sdělil ČTK ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). O záměru ministerstva dopravy informoval mluvčí resortu František Jemelka.
V současné době je podle dat ministerstva na dálnicích 62 míst pro nízkorychlostní kontrolní vážení. Inspekce silniční dopravy (INSID), která vozidla kontroluje, má na silnicích I. třídy k dispozici dalších zhruba 150 míst pro kontrolní vážení, 70 na silnicích II. třídy a 20 na silnicích III. třídy.
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Nová kontrolní stanoviště budou podle Jemelky vybavena elektřinou, osvětlením a případně místem pro umístění mobilních buněk, které by mohly sloužit pro dlouhodobé kontroly. Ministerstvo si také nechává zpracovat projekty dopravního značení pro bezpečné a efektivní využití kontrolních ploch.
„Abychom nová místa pro kontrolu vybrali maximálně efektivně, zadali jsme Centru dopravního výzkumu vypracování odborné studie, která nám přesně ukáže, kde jsou rizika největší a kam váhy logicky umístit,“ popsal přípravy Bednárik s tím, že namátkové kontroly nechce ministerstvo dělat stále na stejných místech.
Bednárik na konci května na jednání se Sdružením místních samospráv vyzval obce, aby ověřily, zda nemají vyhovující pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů.
S obcemi a kraji ministerstvo dlouhodobě řeší tranzit těžké nákladní dopravy na silnicích nižších tříd. „Je shoda na tom, že mýtný systém je nástrojem, jak tato data sbírat a následně analyzovat a přijímat vhodná opatření k zamezení nežádoucího dopravního chování,“ uvedl Jemelka.
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Ministerstvo na začátku června oznámilo, že plánuje od roku 2032 změnit mýtný systém tak, aby mimo jiné umožňoval celoplošné zapnutí na území celé republiky. Cílem podle ministra není vybrat více peněz na poplatcích, ale získat data o pohybu kamionů včetně tras, kterými se vyhýbají zpoplatněným úsekům.
Takovým případem byla nákladní souprava polského dopravce, která se na začátku června snažila INSID ujet. Při následné kontrole inspektoři zjistili přetížení o 22,2 tuny nad limit a porušení předpisů při používání tachografu, který zaznamenává data o jízdě a přestávkách.
Přetížená vozidla ničí silnice a představují bezpečnostní riziko pro provoz. Každá tuna nad povolený limit prodlužuje brzdnou dráhu, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje riziko nehod i rozsah škod.
INSID vznikla loni 1. července z Centra služeb pro silniční dopravu. Za prvních devět měsíců zjistila při kontrolách souprav na základě dat z vysokorychlostních vah přetížení u 67,8 procenta kontrolovaných vozidel.