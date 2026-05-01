Šéf odboru pozemních komunikací Ján Skovajsa se dostal do podezření ze střetu zájmů kvůli firmě, která má od resortu a jím řízených organizací státní zakázky. Společnost RoadMedia sídlí v domě v Praze 7 na stejné adrese, kterou ministerský úředník uváděl jako svou trvalou, upozornil server Odkryto.cz. Skovajsa zmíněnou firmu přitom v minulosti vlastnil. Na stejném místě sídlí i společnost Neodual, kterou vlastní Skovajsův otec Ján Skovajsa starší.
Podle webu Hlídač státu získala RoadMedia veřejné zakázky v hodnotě přes 90 milionů korun, přičemž většina z nich byla od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správy železnic (SŽ), případně Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Všechny tyto státní organizace spadají pod ministerstvo dopravy. Reklamní firma vyráběla pro stát prezentace, letáky nebo třeba „cizojazyčný překlad a zpracování prezentace“ o jihočeské části dálnice D3. Za ten si naúčtovala 270 tisíc korun. Poslední vítězná zakázka je z roku 2023, přičemž Skovajsa nastoupil na ředitelský post před dvěma lety.
Redakce iDNES.cz požádala společnost RoadMedia o vysvětlení podezření na střet zájmů. Ta na e-mail nereagovala. Na SMS nereagoval ani její jednatel a spolumajitel Štěpán Sedláček.
„Z pokynu vedení ministerstva dopravy probíhá interní šetření, proto s odpověďmi na Vaše konkrétní dotazy je potřeba vyčkat jeho závěrů. V tuto chvíli můžeme uvést pouze to, že už teď je nicméně zřejmé, že nastavení některých schvalovacích a kontrolních postupů nemuselo být optimální, případně nebyly tyto postupy důsledně dodržovány,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.
Odměny a výhody ze dvou sekretariátů
Server ieuro.cz upozornil na to, že Skovajsa kromě platu na ministerstvu zároveň pobírá i odměnu přímo od podřízené organizace ŘSD. Tu má přitom jeho úřad kontrolovat. Navíc Skovajsa podle serveru užívá i služební vůz patřící právě Ředitelství silnic a dálnic.
Není přitom jediný vysoce postavený úředník, které se obdobné štědrosti těší. Případů, kdy zaměstnanci ministerstva dopravy současně působili i v ŘSD, kde údajně pobírat odměny v řádech vyšších desítek tisíc korun měsíčně je víc. Část z nich měla oficiální souhlas ministerstva, u jiných údajně došlo k dohodám přímo mezi vedením ŘSD a vybranými představiteli ministerstva bez standardního schvalovacího procesu. Konkrétně se jednalo o dohody generálního ředitele ŘSD Radka Mátla a vrchní ředitelky sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenky Hamplové. V jednom z případů takto vyplacené odměny za poslední dva roky údajně přesáhly hranici jednoho milionu korun.
„Co se týče výkonu práce zaměstnanců ministerstva dopravy v rezortních organizacích, v tomto případě v ŘSD, můžeme konstatovat, že určité činnosti představovaly efektivní doplněk k výkonu služby a podporovaly dosahování cílů v oblasti infrastruktury. Nevnímáme je tedy nyní jako fiktivní, účelové, či zjevně zakládající střet zájmů. To ale nemění nic na tom, že pravidla pro jinou výdělečnou činnost musí být nastavena jasně a dodržována,“ popsal dění ministerstvu dopravy jeho mluvčí Jemelka.
Situaci prověřuje i Ředitelství silnic a dálnic. „V případě zjištění pochybení přijmeme konkrétní kroky k nápravě a dodržování zákonných požadavků, jak v jednotlivých případech, tak systémově, aby se podobné situace neopakovaly,“ dodal Jemelka z ministerstva dopravy.