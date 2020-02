Poslanci ODS darovali Havlíčkovi startovací kabely, jeli za ním tramvají

Na cestu se ze Sněmovny poslanci Ivan Adamec, Stanislav Blaha a Jan Bauer vydali tramvají a po cestě prozradili, jaký dárek pro ministra Havlíčka vymysleli. Dárek měl podle nich vyjádřit, v jakém stavu se nyní ministerstvo podle ODS nachází. „Podle mého názoru je úplně na kolenou, tak jsme vymysleli startovací kabely,“ uvedl Jan Bauer.

Poslanec Adamec uvedl, že ODS si přeje fungující ministerstvo, které bude schopné stavět silnice, dálnice nebo železnice. „Ne abychom o tom pouze mluvili,“ dodal.

I proto se zákonodárci vydali podívat, na čem se v resortu pracuje. Ministr Havlíček je osobně přivítal a také převzal jejich dar. „Abyste to ministerstvo buď nastartoval, nebo zrestartoval,“ řekl poslanec Bauer při předávání daru ministru Havlíčkovi.

Ten si dar převzal a uznal, že pokud se mu nastartování ministerstva nepodaří, může být nahrazen někým jiným. „Já si uvědomuji, že ta práce je náročná, že toho bude hodně,“ dodal.

Havlíček během návštěvy řekl, že nyní je hlavní prioritou dálnice D1. „Máme 71 kilometrů, které musíme v tomto roce zvládnout,“ řekl.

Na čem se pracuje Ministerstvo v souvislosti s návštěvou poslanců na Facebooku zveřejnilo další konkrétní projekty, na kterých se pracuje: Rozestavěno máme 227,2 km dálnic a silnic I. třídy.



Letos zprovozníme 81,7 km dálnic a silnic I. třídy a rozestavíme dalších více než 100 km dálnic a silnic I. tříd.



Tento rok dokončíme modernizaci 3 úseků D1, příští rok pak bude modernizace kompletně hotová.



Ve sněmovně máme připravenou ke schválení novelu zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby.



Dálnici čeká sedm uzavírek a podle ministra půjde o největší stavební práce na této dálnici v historii. Pokud by se všechno povedlo, mohla by být do konce roku 2021 celá zmodernizovaná.

Ministr také poslancům nabídl, že se s ním mohou vypravit do Polska, kde se chce inspirovat legislativními změnami vedoucími k dalšímu zrychlení výstavby.