Novými otázkami chceme zvýšit kvalifikaci řidičů, říká předseda autoškol

Po jaké době se sada testovacích otázek mění?

Otázky se nemění, přidávají se nové. V září roku 2021 jsme představili nový projekt pro žadatele o řidičské oprávnění. Každé tři až čtyři měsíce připravujeme doplňující sadu otázek. Nyní přidáváme 35 textových a tři dynamické otázky.

Děláme to i s tím cílem, aby se na ně podívala také široká řidičská veřejnost a ověřila si, že na otázky zná odpověď. Od příštího měsíce se pak s novými dotazy setkají naši žáci v autoškolách.

Souvisí to například i s tím, že se řidiči setkávají s novými situacemi?

Původní aspekt je modernizace testu s ohledem na informační technologie. Snažíme se být v tomto ohledu na špičce Evropy. Je to samozřejmě ale i reakce na vývoj dopravní infrastruktury, snažíme se do otázek zahrnovat nové legislativní podmínky.

Co považujete za přínos této úpravy?

Přínosů je více. Pokud chceme mít kvalitního žadatele o řidičské oprávnění a zároveň poté kvalitního řidiče, musíme ověřit různé aspekty jeho kvalifikace. Úprava má reagovat především na změny v dopravě a její infrastruktuře.

Chceme budoucí řidiče připravit na různé klimatické podmínky a roční období. Teď je poměrně snadno připravíme na jízdu za sněhu nebo za námrazy. Chceme ale, aby i v červenci museli žadatelé přemýšlet nad tím, jak budou reagovat v zimě.

Ne ve všech obcích můžeme prakticky připravit řidiče na tramvaje. Až jednou vyjede nový řidič do Prahy, nebo do Brna, nechceme, aby argumentoval tím, že dělal řidičák v Aši.

Můžete prozradit, jaké povahy budou nové otázky?

U dynamických otázek je hlavním tématem jízda v noci či viditelnost chodců. U statických otázek se zaměřujeme zejména na kruhové objezdy, na atypické kruhové objezdy, předjíždění cyklistů a tak dále.

Jaká je v současné době úspěšnost u závěrečných zkoušek v autoškolách?

Zkouška je rozdělená na dvě části, vyšší úspěšnost je vždy u té teoretické. Žadatelé znají otázky dopředu, tím pádem znají i jejich řešení. Více se neprospívá u praktické části, protože v rámci autoškoly nelze natrénovat úplně všechny situace, které mohou nastat při závěrečné jízdě. Během závěrečné zkoušky se například žadatelé poprvé setkají s průjezdem policejního auta nebo houkající sanitky.

Obecně lze tedy říct, že vyšší je úspěšnost u teoretické části, kde činí zhruba 70 procent. U praktické části je to asi 50 procent.

Jak dlouho se podle vás mají uchazeči na testy připravovat?

Standardní délka trvání autoškoly je dva až čtyři měsíce, během kterých by se měl žadatel připravovat teoreticky i prakticky. Testy nejsou koncipované tak, že bychom chtěli někoho nachytat.

Chceme formou přidávání otázek a reflektování různých situací zvyšovat kvalifikaci řidičů v autoškolách. Zároveň nás těší, že se na to dívají i současní řidiči, kterých je zhruba šest milionů. Věříme tedy, že zvýšíme i jejich kvalifikaci.